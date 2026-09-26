Cientos de personas siguen en la acampada de Puerta del Sol para protestar por la vivienda

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Madrid, 27 sep (EFE).- Centenares de personas siguen esta madrugada del domingo en la acampada de la Puerta del Sol para protestar por la crisis de la vivienda.

En un clima de tranquilidad, y sin incidencias, los congregados participan en la concentración reivindicativa, en la que se han instalado casi una veintena de tiendas de campaña.

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Esta acampada se inició a primeras horas de la noche del sábado al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que recorrieron las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

Los manifestantes congregados en Sol han coreado lemas como "Esto es por Maricarmen" o "Ni un desahucio más". EFE