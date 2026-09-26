Agencias

China se reafirma en la ONU como "fuerza estabilizadora" frente a confrontación de bloques

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Naciones Unidas/Pekín, 26 sep (EFE).- El vicepresidente chino, Han Zheng, afirmó este sábado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que China ha sido "una fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde 1955 y defendió una visión de seguridad común basada en la cooperación frente a la confrontación entre bloques.

"Los grandes países deben asumir sus responsabilidades especiales en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional y deben tomar la delantera en el cumplimiento de normas", sostuvo Han, quien rechazó "las acciones militares unilaterales que vulneran la Carta de la ONU sin autorización del Consejo de Seguridad" y reclamó respeto a la soberanía y la seguridad de los países de Oriente Medio.

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Han, que habló en representación de China a pesar de que el presidente de su país, Xi Jinping, se encuentra en Estados Unidos en visita oficial, pidió asimismo salvaguardar el comercio mundial y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro. EFE

(foto) (vídeo)

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