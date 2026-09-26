Carlos Sainz: "La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos"

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El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán, ha asegurado que la carrera le ha dado "una oportunidad", con varias retiradas rivales y un par de adelantamientos, y la ha tomado "con las dos manos" para acabar en la zona de puntos, además de calificar de "extraño" el proceder de la FIA con su sanción del viernes, que le lastró a la decimocuarta posición de la parrilla de salida.

"La primera parte de la carrera no ha sido fácil, hemos tenido esos problemas de neumáticos. La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos. Hemos podido hacer dos o tres adelantamientos importantes que nos han permitido puntuar", señaló el declaraciones a DAZN tras la carrera.

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En este sentido, reconoció que ha sido "una carrera complicada desde el inicio", sobre todo por la sanción de cinco posiciones del viernes por incumplir el procedimiento de bandera amarilla. "He estado un poco afectado por la penalización de ayer; fue muy extraño cómo se organizó todo y cómo se me puso en el documento de la FIA. Es interesante que me aplicasen a esa penalización de esa manera y obviamente estaba disgustado", afirmó.

Además, habló del nuevo paquete de mejoras. "Es un punto que hace muchas carreras que no conseguíamos, hace muchas carreras que no luchábamos por una Q3... Mejorar hemos mejorado, pero como equipo tenemos que ser conscientes de que esto es muy, muy poco en relación con lo que prometimos y con lo que queremos llegar. De aquí a final de año va a ser difícil puntuar. En un circuito como Malasia vais a ver que aunque el 'upgrade' haya sido importante nos va a seguir costando. A partir de ahí, hay que intentar demostrar buena recuperación durante el resto de la temporada y apretar al máximo para el año que viene", indicó.

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"Hemos hecho la carrera que tocaba hoy, eso sí, hemos sufrido más de lo esperado en el primer stint, hemos sufrido mucho con los neumáticos. Luego hemos hecho una buena resalida del 'safety car' y un par de adelantamientos que han sido claves para conseguir el punto que yo creo que el equipo y yo merecíamos este fin de semana", continuó el madrileño.

Por último, Sainz habló de la próxima cita en Malasia. "No es ventaja ya hoy en día conocer el circuito, más que nada porque con tres Libres como tenemos, los pilotos de Fórmula 1 nos espabilamos rápido. Pero es un circuito divertido que a nosotros como equipo nos va a dejar evaluar mejor el paquete que hemos traído", concluyó.

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