China defiende en la ONU una IA "orientada al bien"

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Pekín/Naciones Unidas, 26 sep (EFE).- El vicepresidente chino, Han Zheng, defendió este sábado ante la Asamblea General de la ONU una inteligencia artificial (IA) "orientada al bien" y con un enfoque "centrado en las personas" que ayude a cerrar la brecha digital y beneficie a todos los países.

Han aludió en su discurso a una "nueva revolución científica y técnica" impulsada por el "desarrollo dinámico" de esta tecnología, que en los últimos días ha estado en el punto de mira por los riesgos de pérdida de control planteados por los líderes del sector.

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"Ningún país puede prosperar sin un entorno abierto y basado en la cooperación", afirmó el representante de China, país que protagoniza una dura pugna con Estados Unidos por el control de la IA. EFE

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