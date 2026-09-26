Al menos seis muertos tras una fuerte explosión en un edificio del casco antiguo de Atenas

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Los equipos de rescate griegos han recuperado los cuerpos sin vida de seis personas de entre los escombros de un edificio que se derrumbó el viernes a causa de una fuerte explosión en el barrio de Plaka de Atenas, la capital de Grecia.

Las autoridades han indicado que dos de los cuerpos han sido hallados este sábado sobre las 13.00 (hora local), mientras que un tercero había sido recuperado sobre las 11.00. El cuerpo de una mujer, encontrado durante la noche, fue el primero en ser recuperado por los equipos que se encuentran trabajando en la zona.

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Aún no se ha determinado la identidad de las víctimas, si bien todo apunta a que se trata de un grupo de turistas estadounidenses que habían alquilado un apartamento para una estancia corta en la capital.

De momento, los efectivos del Cuerpo de Bomberos siguen adelante con las labores para retirar todos los escombros en busca de varios desaparecidos que podrían haber quedado atrapados bajo los escombros, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Un total de 30 bomberos con seis vehículos están trabajando en el lugar, incluidos dos vehículos especiales de rescate y maquinaria pesada proporcionada por el Ayuntamiento de Atenas. Además cuentan con tres perros rastreadores de rescate.

Las autoridades han cifrado en seis el total de personas desaparecidas desde la explosión, entre ellas una pareja de ancianos --un ciudadano británico y una mujer griega, de 78 y 77 años, respectivamente-- que residía en la segunda planta.

La teoría más plausible parecía que la explosión se produjo por un escape de gas. El viernes, varios vecinos y transeúntes afirmaron que se había registrado un fuerte olor en la zona antes de que se produjera la deflagración.

Sin embargo, este sábado el portavoz de los bomberos Vasilis Vathrakoyannis ha destacado que no han recibido ninguna información sobre olor a gas antes de la explosión.

Un equipo de investigación de incendios provocados se ha desplazado hasta el lugar del siniestro.