Carlos Alcaraz y Alexander Zverev corrigen el rumbo de Europa en el segundo día de Laver Cup

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El tenista español Carlos Alcaraz ha ganado por 6-3, 4-6 y 13-11 al estadounidense Taylor Fritz en un segundo día de la Laver Cup donde el equipo de Europa ha acusado las derrotas del italiano Flavio Cobolli por 6-3, 2-6 y 10-7 contra otro estadounidense, Learner Tien, y del alemán Alexander Zverev por 2-6, 7-6(5) y 11-9 frente al australiano Alex de Miñaur.

En la pista dura del O2 Arena de Londres (Reino Unido), esta novena edición del torneo aumentó temperatura en el marcador global después de la mala cosecha de Cobolli y especialmente tras el tropiezo de Zverev, quizá inesperado porque se trata del jugador más en forma del circuito de la ATP, a tenor de su reciente título individual en el US Open.

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En su partido de este sábado ante De Miñaur, la solvencia del teutón con varios 'palazos' de derecha y revés, al fondo de la pista o abriendo ángulos, le encauzó el marcador a favor y durante el segundo set llegó a restar y a sacar para cerrar la victoria (4-5, 5-5). Fue entonces cuando el 'aussie' obró la remontada, para alegría de su técnico Andre Agassi.

En un súper 'tie-break' de órdago y donde estuvo 0-3 abajo al inicio y luego 8-9 con bola de partido en contra, De Miñaur se transformó por momentos en Boris Becker para voltear el escenario y abrochar por 11-9 ese tercer y definitivo set, dando alas al equipo del Resto del Mundo.

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Luego saltó Alcaraz a la cancha y de primeras rompió el servicio de su oponente, consolidando de inmediato su ventaja. Pese a todo, en el cuarto juego se vio que Fritz le complicaría la tarde-noche en Londres; ahí malgastó el estadounidense dos bolas de quiebre, pero sirvió como aviso porque en el sexto sí logró recuperar el terreno perdido (3-3).

Aun así, justo a continuación le devolvió la rotura Alcaraz, que ya después no dudó y aceleró hasta sellar el primer set en 46 minutos. Con orgullo herido, Fritz se levantó en la siguiente manga y se adelantó en el tanteador con 'break' en el tercer juego y repertorio de resistencia en el cuarto, salvando ahí tres arduas pelotas de quiebre en contra.

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Desde ese instante hacia delante, ninguno de los jugadores cedió más al servicio y el triunfo se dirimió en el súper 'tie-break', repleto de vaivenes. Con 9-7 a favor y saque, el de El Palmar dejó escapar una gran oportunidad y su adversario se relamía; de hasta dos bolas de victoria gozó Fritz, la segunda tras una inoportuna doble falta del murciano.

Sin embargo, el reciente regreso de Alcaraz a la competición de élite desde el US Open, tras muchos meses lesionado, había aclarado su óptima recuperación para momentos como éste en una Laver Cup reñida. Y así, al saque otra vez, con su enésima dejada provocó que Fritz estrellase en la red un revés forzado en carrera; en 1 hora y 51 minutos acabó el duelo.

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El colofón a la noche londinense fue el dobles, resuelto a favor del noruego Casper Ruud y del propio Zverev por 6-4 y 7-6(7) en poco más de hora y media ante el kazajo Alexander Bublik y el estadounidense Brandon Nakashima. Esa cosecha positiva enmendó para el alemán su derrota previa y sirvió para que Europa todavía aventaje (7-5) al Resto del Mundo.