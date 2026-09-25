Tres heridos al derrumbarse un edificio por una explosión cerca de la Acrópolis de Atenas

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Atenas, 25 sep (EFE).- Tres personas resultaron heridas, ninguna de ellas de gravedad, tras derrumbarse este viernes un edificio por una fuerte explosión, atribuida inicialmente a una fuga de gas, en el turístico barrio ateniense de Plaka, junto a la Acrópolis, informaron los Bomberos.

Los bomberos rescataron a dos mujeres que se encontraban atrapadas en una edificación adyacente al edificio derrumbado, que también sufrió daños, y fueron trasladadas a un hospital sin que su vida esté en peligro, según la prensa local. El tercer herido es un transeúnte herido leve.

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La Policía ha acordonado la zona y los bomberos ha informado que los equipos de rescate siguen operando para comprobar que no hay más personas atrapadas.

Las imágenes reproducidas por los medios locales muestran el edificio derrumbado y alrededor una zona llena de escombros con varios coches dañados por el material caído.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre la causa de la explosión, si bien los primeros indicios apuntan a una fuga de gas, según Skai.EFE

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