El Gobierno ultima su estrategia de cultura científica hasta 2030 que contribuirá a una "democracia más informada"

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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha iniciado este viernes el periodo de información pública de la Estrategia Nacional de Cultura Científica y de la Innovación (ENCCI) 2027-2030, un proceso que permitirá dar a conocer el contenido de la futura Estrategia y recoger las aportaciones de la población antes de su aprobación definitiva.

La Estrategia Nacional de Cultura Científica y de la Innovación busca impulsar el derecho de todas las personas a participar en la ciencia, promoviendo una comunicación social que "fortalezca la confianza mutua entre ciencia y sociedad" y que contribuya a una "democracia más informada", según ha informado el Ministerio.

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Se articula en cuatro objetivos estratégicos: Integrar la comunicación social de la ciencia y la innovación como dimensión esencial del sistema de I+D+I; Desarrollar un ecosistema coordinado de comunicación social de la ciencia de calidad, ético e informado por la evidencia; Fortalecer la cultura científica y de la innovación en los espacios públicos; e impulsar una cultura científica y de la innovación participativa.

Todas las personas interesadas pueden aportar sugerencias, observaciones y propuestas a través del formulario habilitado en la web de la ENCCI, que permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2026.

Las contribuciones recibidas servirán para "enriquecer y mejorar" el documento final, reforzando aquellos aspectos relevantes e incorporando diferentes perspectivas y necesidades sociales.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) asume la coordinación técnica y apoya la concreción, desarrollo y seguimiento de sus medidas.

La información pública es un mecanismo de participación social que permite recabar la opinión de la población sobre las actuaciones estratégicas que impulsarán la relación entre ciencia, innovación y sociedad durante el periodo 2027-2030.

La Estrategia tiene como objetivo consolidar un ecosistema de comunicación, cultura científica y participación social "coordinado, robusto y confiable".

Busca contribuir a una ciencia más abierta, responsable y conectada con las necesidades y retos de la sociedad. El documento constituirá el marco de referencia para orientar las políticas y actuaciones de cultura científica e innovación en España durante los próximos años.

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El desarrollo de esta Estrategia responde a la necesidad de avanzar "hacia un modelo más integrado, en el que la comunicación social de la ciencia, la participación pública y el diálogo entre ciencia y sociedad formen parte estructural del sistema de I+D+I".

En última instancia, su enfoque persigue que la ciencia "sea entendida y practicada como un bien público al servicio del interés general, contribuyendo de manera tangible a la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad democrática".