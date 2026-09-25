Científicos españoles reclaman más financiación, menos burocracia para impulsar la transferencia y más formación

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Científicos españoles reunidos en la Jornada de Sociedades COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) han reclamado un aumento de la financiación, una simplificación de la burocracia para impulsar la transferencia de conocimiento y una apuesta por la formación científica como claves para mejorar el sistema científico y tecnológico español.

La Jornada de Sociedades COSCE, que alcanza su decimocuarta edición y se ha celebrado en Madrid con la colaboración de la Fundación Ramón Areces, ha sido inaugurada por la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y ha tenido como tema central 'El presente y el futuro del ecosistema científico y tecnológico español'.

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Durante su intervención, la presidenta de COSCE, Perla Wahnón, ha desgranado las bases para impulsar el sistema español de ciencia y tecnología: "financiación, gestión y formación". "No existe una política científica ambiciosa sin una financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo. La ciencia necesita recursos, pero también previsibilidad", ha apuntado.

La presidenta de COSCE ha recordado la importancia de la educación para el futuro de la ciencia en España: "Si queremos un sistema ciencia y tecnología más fuerte y competitivo, debemos empezar a construirlo desde las aulas".

Raquel Yotti, comisionada del PERTE de Salud de Vanguardia, también ha insistido en la importancia de la financiación del sistema, señalando como "imprescindible invertir más en ciencia y en innovación, tanto desde el sector público como desde el privado".

La experta ha abordado el papel de las políticas públicas en el ecosistema científico y tecnológico, que "deben actuar de manera coordinada en cuatro ámbitos complementarios: financiar de forma adecuada y suficiente la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico; conectar a los distintos agentes del ecosistema; establecer marcosregulatorios que aporten seguridad y favorezcan la innovación, y generar demanda que facilite la adopción y el escalado de nuevas soluciones".

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Yotti ha señalado que ese es el enfoque del PERTE para la Salud de Vanguardia. "Integra investigación, innovación, desarrollo de tejido empresarial y mejora delsistema sanitario en una misma agenda estratégica. El objetivo es acelerar el camino desde el conocimiento hasta su aplicación y generar, al mismo tiempo, nuevas oportunidades económicas y mayor capacidad estratégica para España", ha explicado.

Avelino Corma, Profesor de Investigación en el Instituto de Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV), ha expuesto su experiencia personal para recorrer el camino que conduce desde la investigación fundamental de vanguardia hasta el desarrollo tecnológico y su aplicación industrial.

Ha resaltado asimismo la importancia de "desarrollar una investigación de vanguardia que sea no solamente importante, sino también relevante para el sistema productivo, fomentando la colaboración entre universidades, centros públicos de investigación y empresas". También ha señalado la utilidad de la creación de spin-offs "como herramienta para la transferencia de conocimiento y tecnología".

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Esta relación entre diferentes instituciones también fue el eje central de la mesa redonda que cerró la jornada, titulada 'Agentes del sistema' conducida por Francisco Marcellán, vocal del área II de COSCE, en la que se ha analizado el papel de los investigadores en la generación y transferencia de conocimiento, así como las fortalezas y debilidades de las instituciones y empresas donde ejercen su actividad.

"La coordinación de los agentes del sistema, así como las estrategias a medio y largo plazo con objetivos evaluables son elementos clave para articular el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país", ha afirmado Francisco Marcellán.

Otros temas que se han abordado durante la Jornada han sido 'Género, transferencia y evaluación' (Olga Salido - Universidad Complutense de Madrid); 'El papel de los centros de investigación en el tejido español de I+D+i' (Manuel de León - CSIC); 'La aventura de Biopolis' (Daniel Ramón Vidal - CSIC); 'Talento y capital humano' (Isabel Fariñas - Universidad de Valencia); 'Minerales Críticos y su potencial en España' (Jose Francisco Mediato - IGME-CSIC) y 'La transferencia de Conocimiento en Informática' (Víctor Viñals - Universidad de Zaragoza).

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