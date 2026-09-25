Mueren dos personas por ataques de Rusia contra Ucrania, incluido un adolescente en un bombardeo en Kiev

Guardar

Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra Ucrania, según han denunciado las autoridades ucranianas, que han agregado que entre los fallecidos figura un adolescente que estaba en un edificio residencial alcanzado por un dron en la capital, Kiev.

"Lamentablemente, un adolescente de catorce años ha muerto en un ataque enemigo. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos", ha señalado la Administración Militar de Kiev en un comunicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

Así, ha especificado que el ataque ha alcanzado un edificio en el distrito de Pechersk, antes de apuntar que "el número de víctimas asciende a seis", sin más detalles sobre el estado de gravedad de los heridos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado sus condolencias a la familia del fallecido y ha acusado a Rusia de llevar a cabo "un ataque absolutamente brutal y repugnante, carente de toda lógica militar", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha alertado de la "amenaza prácticamente constante de ataques" contra el país durante la jornada, con bombardeos contra ocho de ellas, y ha afirmado que una segunda persona ha muerto en un taque contra "una sede de Correos" en la provincia de Odesa (sur).

El mandatario ha reseñado que durante los últimos días ha trasladado a sus socios que "Rusia solo intensificará sus acciones a medida que se acerque el invierno, si no se ejerce presión (contra Moscú)". "Para que la diplomacia funcione, es necesario aplicar las sanciones de Estados Unidos y reforzar las de Europa", ha sostenido.

PUBLICIDAD

"Nuestros socios tienen en sus manos la clave de la paz: la paz a través de la fuerza. Los rusos deben comprender que no podrán simplemente esperar a que esto pase y que es preciso poner fin a la guerra", ha recalcado Zelenski, quien ha vuelto a dar las gracias a "todos los que están ayudando" a las autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 295 drones, antes de resaltar que 267 aparatos han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impacto en 16 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cuatro lugares.

PUBLICIDAD