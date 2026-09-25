Agencias

Sinner renuncia a Pekín y aplaza su regreso a las pistas

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Roma, 25 sep (EFE).- El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, no podrá disputar el torneo de Pekín ATP 500, conocido como Abierto de China, que comienza el 30 de septiembre, debido a que todavía no está recuperado de su lesión en la rodilla derecha, según anunció él mismo este viernes.

"Siento mucho anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir", explicó Sinner en un comunicado en vídeo difundido en sus redes sociales.

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