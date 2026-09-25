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Macron ante León XIV: la laicidad francesa "no es en absoluto la negación de la religión"

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París, 25 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este viernes la "laicidad francesa" al dar la bienvenida este viernes al papa León XIV en el Palacio del Elíseo, durante el inicio de la visita del pontífice a Francia, que calificó como "un gran honor y una gran alegría".

"La laicidad francesa no es en absoluto la negación de la religión", declaró Macron en su discurso en el salón de actos del Palacio del Elíseo, en el que defendió una concepción de la laicidad basada en la libertad de creer o no creer y en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. EFE

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