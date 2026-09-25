RTVE preestrena en San Sebastián 'Burundanga', de Jose Corbacho, con Adriana Torrebejano y Marcel Borràs

25/09/2026 Preestreno en San Sebastián de 'Burundanga', de Jose Corbacho, con Adriana Torrebejano, Marcel Borràs y Silvia Abril, entre otros SOCIEDAD PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA RTVE

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RTVE ha presentado en el marco del Festival de San Sebastián 'Burundanga', la adaptación cinematográfica de la exitosa obra de teatro de Jordi Galcerán del mismo nombre, dirigida por Jose Corbacho. La película llegará a los cines el próximo 4 de diciembre.

El director y los intérpretes Adriana Torrebejano, Marcel Borràs, Carol Rovira, Francesc Ferrer, Jordi Sánchez y Sílvia Abril han arropado esta gala de RTVE, la cuarta de las que ha celebrado este año en el certamen donostiarra.

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En la gala, además, han participado los miembros del Consejo de RTVE Marta Ribas, Mariano Muniesa y Maite Martín; el director de Servicios Corporativos, Eduardo Fernández Palomares; la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre; el director de Cine y Ficción, José Pastor; y el subdirector del área de Cine, Gervasio Iglesias.

Eizaguirre ha definido la película como "una comedia romántica y una historia de perdedores, personajes a los que no les salen las cosas bien, pero que siempre tienen algo muy entrañable, y que se ven envueltos en situaciones que nos hacen a todos reflexionar".

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Por su parte, Corbacho ha agradecido el apoyo del público. "Los que nos dedicamos a la comedia, todos los que estamos en el escenario, lo hacemos para que ustedes lo pasen bien y se rían; y esta gala es muy importante porque es la primera vez que la vemos en público", ha apuntado.

Para la actriz Adriana Torrebejano, "ha sido muy chula la experiencia de hacer una película en catalán, y es un honor que se presente en un festival tan importante", mientras que Silvia Abril cree que esta comedia es "el mejor antídoto para sobrevivir a tantas cosas que pasan fuera: meterse en una sala de cine y ver una buena comedia".

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'Burundanga' es una historia de enredos basada en el éxito teatral de Jordi Galcerán, que también forma parte del equipo de guionistas. La trama comienza cuando Berta descubre que está embarazada y no sabe qué hacer, porque duda del amor de su pareja. Aconsejada por su amiga Sílvia, decide administrarle burundanga, la llamada droga de la verdad. Pero cuando empieza a hacer efecto, confiesa algo mucho más inesperado: que forma parte de un comando de ETA.

"'Burundanga' es una comedia romántica y, al mismo tiempo, una historia de perdedores: personajes que son un desastre, pero de los que te enamoras desde el primer momento. Giro tras giro de guion, cada situación supera a la anterior con un ritmo endiablado y lleno de humor y risas. En definitiva, todos los ingredientes clásicos del género envuelven la historia de una pareja que lucha contra viento y marea para que al final el amor triunfe", han señalado desde RTVE.

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Se trata de una producción de producción de Minoria Absoluta, Kowalski Films, Feelgood Media y Simulacre AIE. Cuenta con la participación de RTVE, 3Cat, Prime Video, y con el apoyo del ICEC y el ICAA.