González Formoso visita a investigadores argentinos de origen gallego en Buenos Aires

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Buenos Aires, 24 sep (EFE).- El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó este jueves el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) de Buenos Aires, que desarrolla terapias contra el cáncer y enfermedades autoinmunes, donde se reunió con investigadores de origen gallego de primer nivel mundial.

La delegación gallega recorrió las instalaciones del instituto, fundado hace 80 años por el premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay junto a Gabriel Rabinovich, una eminencia en Bioquímica y quien desde hace 30 años lidera la investigación sobre proteínas claves en la salud humana.

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Rabinovich dirige el Laboratorio de Glicomedicina, un caso de éxito de inversión público-privada a través de la empresa biotecnológica Galtec, que investiga en Buenos Aires y en Barcelona técnicas innovadoras para la producción de futuros medicamentos con apoyo de la Fundación La Caixa.

Desde hace tres años, Rabinovich fue convocado por la institución española para integrarse al Caixa Research Institute en Cataluña, y ahí negoció un convenio de colaboración que incluye al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), organismo estatal argentino del que depende el IBYME.

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Durante la visita de González Formoso, Rabinovich y su equipo, conformado por varios descendientes de gallegos, subrayaron la importancia que la ciencia básica tiene para la aplicación práctica de cualquier tecnología médica, lo que va de la mano de la colaboración internacional.

"No podemos concebir hacer ciencia sin colaborar entre colegas de diferentes países, porque la finalidad y la misión es poder mejorar la salud y la vida de los habitantes de todo el mundo. Mi experiencia durante tantos años es que los mejores proyectos han sido proyectos colaborativos entre diferentes países", dijo Rabinovich a EFE.

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Preguntado sobre cómo los Estados deben apoyar a instituciones como IBYME y empresas como Galtec, González Formoso dijo: "Hay una forma muy sencilla, que es un trozo de papel en forma de carta de una provincia como A Coruña dirigida, por ejemplo, al presidente de la Fundación La Caixa, que está ayudando a Gabriel Rabinovich para que siga investigando".

"Necesitan un tiempo de maduración, necesitan apoyo y comprensión de todo el mundo, y sobre todo de las instituciones, porque van por muy buen camino. Aquí se respira ilusión", agregó el coruñés.

Federico Baudou Doural forma parte del equipo de Rabinovich y es descendiente de gallegos. Sus abuelos migraron desde Lugo y Pontevedra a Argentina y se conocieron en Buenos Aires a mediados del siglo XX.

El investigador, con 16 años de carrera en Argentina y el exterior, está especializado en técnicas para la cura del cáncer de páncreas y recuerda que sus abuelos, en especial su abuela, lo impulsaron y acompañaron durante sus estudios de grado y doctorado.

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Otro de los integrantes del IBYME es Luciano Masullo, bisnieto de gallegos y doctor en Física especializado en óptica, que observa a través de potentes microscopios algo tan esencial como las proteínas sobre la superficie de una célula humana.

A los 36 años, Masullo decidió regresar a Argentina tras cinco años de investigaciones en el Instituto Max Planck de Alemania.

González Fragoso conversó con ellos para conocer sus historias de primera mano: "Uno se va más confiado en el ser humano cuando ve a chavales formados en la educación pública que recorren el mundo para formarse, son reconocidos y quieren volver a su tierra para devolverles el esfuerzo hecho por el país", acotó.

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