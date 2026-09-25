Kuwait denuncia ante la ONU los ataques de Irán, señalando "no ser parte del conflicto" con EEUU

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El príncipe heredero de Kuwait, Sabá Jaled al Sabá, ha condenado ante la Asamblea General de Naciones Unidas las "agresiones ilícitas por parte de Irán" contra su país y el resto del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo "a pesar de no ser parte en el conflicto", en alusión a los ataques de represalia iraníes contra activos y bases de Estados Unidos en Oriente Próximo desde el inicio de hostilidades en febrero.

"Desde el pasado mes de febrero, el Estado de Kuwait, los países del Consejo de Cooperación del Golfo y el Reino Hachemita de Jordania han sido objeto de una agresión ilícita por parte de Irán, que se ha servido de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, y todo ello a pesar de ser no partes en el conflicto en curso en la región, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas", ha denunciado.

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Dichos ataques, ha subrayado, "han tenido como objetivo, de forma sistemática y repetida, objetivos civiles e instalaciones vitales, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Kuwait, centrales eléctricas y de abastecimiento de agua e instalaciones petroleras", lamentando la muerte de "varios mártires y civiles inocentes" en acciones militares que "también han provocado numerosos heridos y daños materiales y económicos considerables".

El jerarca kuwaití ha acusado asimismo a Irán de "obstaculizar la navegación marítima y cerrando el estrecho de Ormuz, usándolo como moneda de cambio en la guerra" con el objetivo de "perjudicar a las economías de la región y del mundo".

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Ante esta coyuntura, y agradeciendo el apoyo de sus socios entre decenas de países ante las operaciones militares iraníes, Al Sabá ha mostrado su apoyo "a todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a la desescalada y a alcanzar una solución pacífica a la controversia existente".

De igual manera que lo ha hecho con el estrecho de Ormuz, el príncipe heredero también ha destacado "la importancia de preservar la seguridad y la protección de la navegación marítima en el Mar Rojo y en el estrecho de Mandeb" ante la "peligrosa escalada militar como consecuencia de los ataques lanzados por las milicias hutíes" de Yemen, cuyos ataques contra Arabia Saudí ha condenado "en los términos más enérgicos".

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Paralelamente, ha querido "condenar las continuas violaciones cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra el hermano pueblo palestino", denunciando sus "condiciones de vida calamitosas provocadas por las políticas de desplazamiento, detenciones y actividades de asentamiento", en alusión especialmente a Cisjordania.

En este territorio, Al Sabá ha mostrado su "satisfacción" por las medidas de países como Reino Unido y Francia para sancionar a colonos israelíes y prohibir la importación de bienes y productos procedentes de los asentamientos.

Asimismo, ha reclamado "la retirada completa de las fuerzas de ocupación israelíes de la Franja de Gaza, la garantía del flujo de ayuda humanitaria y el regreso de la Autoridad Palestina".