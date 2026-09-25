Cuba ve a los países industrializados como "principales responsables" del cambio climático

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Naciones Unidas/La Habana, 24 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que los países industrializados son los "principales responsables" del cambio climático y consideró que "debían pagar la deuda" de ese problema que provoca la modificación periódica del clima terrestre.

"Nos preocupa la tendencia negativa en la movilización y provisión de finanzas climáticas por parte de los países desarrollados, así como de la Ayuda Oficial al Desarrollo", expresó el canciller cubano al intervenir en la reunión que abordó las Amenazas Existenciales que Plantea el Aumento del Nivel del Mar, en el marco de la LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

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Así mismo, Rodríguez criticó al sistema multilateral construido para responder al cambio climático porque señaló que "continúa padeciendo una crisis en la implementación de los compromisos y acuerdos suscritos, principalmente en el área de las finanzas climáticas".

El alto funcionario citó el caso de Cuba que, según las proyecciones de sus científicos, sufrirá un aumento considerable del nivel del mar para finales de siglo, que afectará gravemente 122 asentamientos humanos en el año 2050 y otros 136, en el 2100.

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Rodríguez sostuvo que la capacidad de respuesta de Cuba "se ve continuamente limitada por el reforzamiento sin precedentes del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos" contra su país, así como por la aplicación de un cerco energético a la isla, que calificó de "acto de genocidio y de castigo colectivo".

"No se puede combatir el cambio climático mientras se entronizan estas políticas", señaló el jefe de la diplomacia cubana, que agregó que para contener el cambio climático "es necesario cambiar el orden mundial".

En la víspera, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió durante un evento sobre acción climática acelerar la transición energética, garantizar que sea justa, financiarla y proteger a las poblaciones frente a los efectos del cambio climático.

El saliente secretario general de las Naciones Unidas también reclamó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo y elevar la financiación climática hasta 1,3 billones de dólares al año para 2035.

Guterres advirtió que el mundo se encamina a superar temporalmente el límite de 1,5 grados de calentamiento y abogó por aliviar la carga de la deuda de los países vulnerables y reformar la arquitectura financiera internacional para dar una mayor voz a los países en desarrollo. EFE

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