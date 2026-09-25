Netanyahu habla con presidentes de Bolivia, Panamá y Paraguay de alianza con Latinoamérica

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Naciones Unidas/Asunción, 24 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dialogó este jueves, al margen de la Asamblea General de la ONU, con los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, de Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, sobre una alianza estratégica entre su país y América Latina.

Así lo informó en Asunción, la capital de Paraguay, la Presidencia de ese país suramericano, e indicó, en un breve comunicado, que los líderes hablaron sobre "mecanismos para consolidar una seguridad duradera".

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Y de "avanzar hacia una alianza estratégica entre América Latina e Israel".

"Asimismo, reafirmaron los valores compartidos y el firme compromiso de sus respectivos Gobiernos en la lucha contra el terrorismo", detalló en su nota el Ejecutivo de Peña, un firme aliado de Israel en Latinoamérica.

Peña trasladó la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, que fue reinaugurada en diciembre de 2024, dos meses después de que Israel reabriera su legación diplomática en Asunción, que permaneció seis años cerrada.

El encuentro en Nueva York, que acoge desde este 22 de septiembre y hasta el día 28 la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conoció después de la cita que Netanyahu sostuvo con el presidente argentino, Javier Milei, a quien agradeció su apoyo "firme e incondicional" a Israel.

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En su discurso esta jornada ante la ONU, el primer ministro israelí advirtió del peligro global que supone Irán y negó que su país esté cometiendo un genocidio en Gaza, al tiempo que atacó a Europa y reiteró que Cisjordania pertenece a Israel.

Minutos antes de que tomara la palabra, casi todos los representantes de decenas de países -entre ellos Sudán, Túnez, Líbano o Suiza- abandonaron la sala en medio de sonoros abucheos, contrarrestados por gritos de 'Am Israel Jai' ('El pueblo de Israel vive'); un eslogan identitario que ha resurgido desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

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La participación de Netanyahu estuvo marcada por protestas en Nueva York, en una de las cuales la policía detuvo a las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder (conocida por la serie de HBO 'Hacks'), según fotografías difundidas en redes sociales.

También fue detenida Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata para la Cámara de Representantes de EE.UU. y respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según The New York Post.EFE

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