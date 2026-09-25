Mueren dos soldados israelíes en Gaza tras explotar el dron que operaban

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Jerusalén, 25 sep (EFE).- Dos soldados israelíes murieron este viernes en la Franja de Gaza debido a la explosión de un dron militar que operaban, informó el Ejército israelí.

Los fallecidos, precisó un comunicado castrense, son dos sargentos mayores de la reserva, Nadav Kali (de 24 años y oriundo de la localidad norteña de Har Halutz) y Ofek Moalem (de 23 años y originario de Jerusalén).

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"En un momento en que el pueblo de Israel se prepara para la festividad (de Sukot, la fiesta judía de los Tabernáculos), dos familias muy queridas se enfrentan a lo impensable. En nombre de todo el estamento de defensa deseo abrazar a sus familias y expresarles mis más sinceras condolencias", expresó en sus redes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, al publicarse la noticia.

Según el diario israelí Ynet, Kali y Moalem fallecieron a causa de una explosión producida cuando uno de los drones militares que operaban impactó contra el puesto de avanzada donde se encontraban apostados en Beit Hanun, al norte de la Franja.

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El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ordenó este jueves la creación de un equipo de expertos para investigar las circunstancias del incidente, informó una nota militar.

A pesar de la tregua vigente hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes. EFE

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