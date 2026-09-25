León XIV aterriza en París para su visita de tres días a Francia

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París, 25 sep (EFE).- El papa León XIV aterrizó este viernes en el aeropuerto parisiense de Orly para iniciar su visita de cuatro días a Francia y a la Unesco, que le llevará también al santuario mariano de Lourdes y a la localidad de Metz.

París, 25 sep (EFE).- A las diez en punto de la mañana las campanas de la basílica del Sagrado Corazón han empezado a repicar, uniéndose al tañido de las de todas las iglesias de París y de Francia para dar la bienvenida al papa León XIV, que inicia una visita de cuatro días que le llevará también a Lourdes y Metz.

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A esa misma hora, el avión del pontífice aterrizaba en el aeropuerto de París-Orly, a as afueras de la capital, para iniciar su primera visita a Francia desde su elección.