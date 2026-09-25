Francia espera cientos de millones de euros de impacto económico por la visita de León XIV

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París, 25 sep (EFE).- La visita del papa a Francia podría generar un impacto económico de varios cientos de millones de euros, según las estimaciones barajadas este viernes por el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, durante una entrevista televisiva.

Lescure reconoció a France 2 que es difícil establecer una cifra precisa, pero situó el impacto esperado en el orden de "varios cientos de millones de euros".

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La visita apostólica de León XIV que comienza hoy en París incluirá, además de los actos religiosos, desplazamientos y actividades en lugares como Metz y Lourdes, uno de los principales destinos de peregrinación de Francia.

El ministro comparó este efecto económico con el generado por la presencia de grandes figuras internacionales en Francia.

En particular, mencionó a la cantante canadiense Céline Dion, cuyo impacto económico situó en cerca de 1.000 millones de euros, con dieciséis conciertos programados actualmente y otros diez en la próxima primavera en la región parisiense.

Más allá del impacto directo sobre la actividad turística y comercial, Lescure destacó la dimensión internacional de estos acontecimientos para Francia y en particular en París. En su opinión, estas grandes visitas y eventos contribuyen al atractivo turístico y a la proyección internacional del país. EFE

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