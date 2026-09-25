Pablo López, emoción a flor de piel en la presentación de su Baby Pelón: "Es lo más bonito que he hecho nunca"

En un momento especialmente dulce para Pablo López tanto a nivel personal -ya que acaba de celebrar su primer aniversario de boda con Laura Rubio- como profesional, marcado por el reciente lanzamiento de su disco 'El Cuatro', y la gira con la que recorrerá nuestro país, 'Hibakusha Tour 2027', dando inicio a una nueva etapa en su carrera artística, el cantante malagueño ha hecho un parón en sus compromisos para mostrar su cara más solidaria.
Y es que volcado con la lucha contra el cáncer, y especialmente comprometido con la infancia, el triunfito se ha sumado a los rostros conocidos que colaboran con la Fundación Juegaterapia y ha creado su propio Baby Pelón para apoyar a los niños y niñas con cáncer, el ya icónico muñeco solidario cuyas ventas van destinadas íntegramente a la investigación y a mejorar la calidad de vida de los pequeños que padecen esta enfermedad.
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Una iniciativa tan especial que Pablo ha confesado que "creo que es lo más bonito que he hecho nunca con diferencia", y que ha presentado este miércoles en el Club Juegaterapia con su inseparable piano -ha deleitado a los asistentes al acto, entre los que se encontraban niños y sus familiares- con una emotiva actuación acústica en directo- ya que su propio Baby Pelón está muy vinculado a una de sus nuevas canciones, 'El niño del espacio', que también da nombre al pañuelo que el malagueño ha diseñado para su muñeco con la ayuda de su madre, Lola Jiménez.
"Lo que hacéis desde hace mucho tiempo yo lo veía y estaba un poquito envidioso de algún compañero que lo hacía -entre los que se encuentran David Bisbal, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, o Pablo Alborán- y con mi influencia conseguí estar aquí y me siento halagadísimo de poder colaborar en un proyecto así" ha expresado, reconociendo que aunque "a veces uno se esfuerza en hacer unas cosas bien, hacer una buena canción o una buena carrera musical, yo creo que lo único que hay que hacer en la vida es tener amor para regalar a los demás. Lo demás viene solo".
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