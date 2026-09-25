México destituye a un delegado de la Fiscalía por anomalías en un decomiso de combustible

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Ciudad de México, 25 sep (EFE).- El Gobierno de México confirmó este viernes la destitución del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato, Francisco Vera Ayala, por "anomalías" en el decomiso de más de 59 millones de litros de combustible.

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que el funcionario fue destituido luego de que un equipo de la FGR "encontró ciertas anomalías en este operativo".

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El decomiso ocurrió el 4 de septiembre, cuando la FGR incautó más de 59 millones de litros de gasolina y diésel en una terminal de almacenamiento en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato (centro).

Sin embargo, el operativo no fue informado públicamente hasta casi dos semanas después, el 17 de septiembre.

Dos días después, la FGR anunció que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) realizaría la investigación ante la "complejidad" del caso.

García Harfuch puntualizó que una de las anomalías detectadas fue que el operativo ocurrió casi dos semanas antes de que fuera anunciado "sin haber verificado" toda la información.

"Ahora lo que está haciendo la Fiscalía General de la República es verificar desde el primer aseguramiento, toda la documentación que ya entregaron las empresas para verificar si hay alguna anomalía o no", indicó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó que la FGR decidió asumir la investigación y revisar el caso luego de que la empresa operadora de la terminal, Grupo SIMSA, rechazara las presuntas irregularidades y defendiera la legalidad de sus operaciones.

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"¿Qué hace la fiscal general ante el comunicado de los dueños de este lugar, que dicen que tienen todo en regla? Atrae la investigación a la FEMDO", explicó la presidenta.

"Y mientras tanto, se separa del cargo al delegado" de la FGR en Guanajuato, añadió.

La mandataria mexicana puntualizó, además, que la investigación se originó en la delegación de la FGR en Guanajuato y, según el propio delegado, todo comenzó por el seguimiento, con participación de la Policía estatal, de pipas que entraban y salían de la terminal sin contar necesariamente con toda la documentación.

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La FEMDO continua las pesquisas para determinar "si todo está en el marco de la ley o hay alguna actividad que no contempla los permisos que tiene esta empresa", agregó Sheinbaum.

Finalmente, García Harfuch indicó que aún no se ha comprobado que el combustible fuera 'huachicol', como se conoce popularmente en México al contrabando de hidrocarburos, y dijo desconocer si existe una investigación de la Fiscalía contra autoridades de Seguridad en Guanajuato.

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Guanajuato ha sido durante años uno de los principales focos del robo y tráfico ilegal de combustibles en México y escenario de la disputa entre organizaciones criminales por el control de ese mercado y otras economía ilícitas. EFE