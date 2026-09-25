Los triunfos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar dan la primera ventaja a Europa en la Laver Cup

Guardar

El tenista español Rafael Jódar, con su triunfo por 6-2 y 6-3 ante el kazajo Alexander Bublik, y su compatriota Carlos Alcaraz, formando pareja con el checo Jakub Mensik para ganar por 6-4 y 6-4 al propio Bublik y al estadounidense Taylor Fritz, han ayudado este viernes a que el equipo de Europa aventaje (3-1) al Resto del Mundo tras el primer día de Laver Cup.

En el O2 Arena de Londres (Reino Unido), esta novena edición del torneo empezó con victoria del noruego Casper Ruud por (4)6-7, 6-4 y 10-8 ante el argentino Francisco Cerúndolo. Luego el estadounidense Brandon Nakashima inauguró el puntaje del Resto del Mundo con su triunfo por 6-1, 3-6 y 10-7 frente a un Jakub Mensik que horas más tarde también disputó el dobles.

PUBLICIDAD

Pero antes de que el checo saliese otra vez a la pista dura londinense, se vio el debut de Jódar en esta competición. Su duelo con Bublik desbordó intensidad en los cuatro primeros juegos, extensos y con bolas de 'break' a pares para ambos. Sin embargo, fue en el sexto juego donde el madrileño sí aprovechó un 0-40 para quebrar el servicio rival y allanarse el camino.

Jódar consolidó rápidamente tal ventaja y de inmediato ganó la primera manga, con otro 'break', después de 45 minutos sobre la cancha. A partir de ahí, el madrileño fue un vendaval que impidió a su oponente hacer sus típicas dejadas. El kazajo encajó otra rotura en el segundo juego y cedió en el cuarto, en blanco, otro de sus servicios; la sentencia estaba cerca.

PUBLICIDAD

A pesar de que Jódar perdió su turno de saque en el quinto juego, fue un espejismo porque siguió mostrando robustez y versatilidad. 40 minutos duró el segundo set hasta que se lo adjudicó y ató el 2-1 para el equipo europeo, para justo después ver desde el banquillo cómo Bublik regresaba a la acción formando dúo con Fritz y enfrentándose a Alcaraz y Mensik.

Hubo compenetración entre el español y el checo, salvando un 0-40 en el cuarto juego y acelerando su estilo en el séptimo para lograr un 'break', renta bien administrada hasta llevarse el set inicial tras 43 minutos. Durante el siguiente set, Bublik sufrió sacando y fue en su turno donde la pareja visitante encajó una rotura (2-1), a la postre fatal para ellos.

PUBLICIDAD

Alcaraz resguardó sus turnos de sacar y la pareja de Europa se plantó con 5-4 y servicio de Mensik para abrochar su victoria en menos de hora y media. El checo enmendó una doble falta con dos 'saquetazos' y más tarde Fritz envió lejos un potentísimo 'drive', concediendo un punto de partido que el murciano aprovechó gracias a una volea alta junto a la red.