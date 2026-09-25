Egipto pide atajar "de raíz" el conflicto en Palestina: "No pasa por desarraigar a un pueblo de su tierra"

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El primer ministro de Egipto, Mustafá Madbuly, ha reiterado este viernes ante la Asamblea General de la ONU la oposición "tajante" de su país a cualquier decisión encaminada a desplazar a los palestinos de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y de la Franja de Gaza, y ha señalado que "gestionar la ocupación en lugar de ponerle fin es vivir en una ilusión".

"Egipto reafirma su rechazo tajante de todo intento de desplazar al pueblo palestino de su tierra, ya sea que hablemos de la Franja de Gaza o de Cisjordania, incluido Jerusalén", ha declarado desde Nueva York, que alberga esta semana la 81ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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El dirigente ha incidido en que alto el fuego firmado en octubre de 2025 en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, el cese a las "violaciones cotidianas de Israel", la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, así como los planes para el fin de la ofensiva y la reconstrucción del enclave palestino "no son etapas humanitarias, sino que son los hitos fundamentales de un proceso político serio que atienda las causas raigales del conflicto".

Así, ha reclamado que lo que viven hoy los gazatíes "no puede normalizarse, no puede convertirse en una crisis prolongada" y ha recordado a la comunidad internacional que "tiene una responsabilidad clara de frenar las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional por parte de Israel".

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"Esto no puede pasar por desarraigar a un pueblo de su tierra. La estabilidad se puede lograr en la región, pero ignorar el sufrimiento del pueblo palestino y simplemente gestionar la ocupación en lugar de ponerle fin es simplemente vivir en una ilusión", ha considerado.

Madbuly ha reiterado la defensa de un estado palestino independiente con las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, un sistema político que permita a los palestinos decididir su presente y su futuro, así como "rechazar el castigo colectivo y dar garantías de respeto al Derecho Internacional Humanitario" y "reconocer los derechos de los palestinos como inalienables no como monedas de cambio que dependen de cálculos electorales o de otros intereses".

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El primer ministro ha asegurado que Egipto va a seguir aportanto asistencia humanitaria pero ha pedido "pasar de gestionar la tragedia a arrancar de raíz sus causas". "Egipto está comprometido con el respeto a las instituciones, el rechazo al desmantelamiento de los estados y con dar prioridad a las soluciones políticas, así como también evitar la lógica de la fuerza y del hecho consumado", ha señalado.

En otro orden de cosas, se ha manifestado sobre la seguridad hídrica, advirtiendo de que no es solo un recurso económico sino que "es el pulmón del que depende la existencia y la supervivencia de nuestra sociedad" y defendiendo el uso de recurso conjuntos como este "a través de buena vecindad y de acuerdos vinculantes con el Derecho Internacional" y no de forma "unilateral" o con una política de hechos consumados.

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"El desarrollo y la seguridad hídrica no son objetivos que se contradizcan entre sí.

No nos oponemos al derecho de ningún pueblo a acceder al desarrollo, sino que queremos que se aplique un principio justo y claro. El desarrollo de una parte no puede depender de causarle daño a otra", ha recalcado.

Por otra parte, ha abogado por un Consejo de Seguridad más representativo del orden mundial actual, ya que sus miembros "reflejan desequilibrios históricos ya caducos", y ante la rápida transformación geopolítica ha apostado por un proceso de desarme "en el que no haya dobles raseros".

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"Estamos comprometidos también con establecer una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo, así como también de otras armas. La seguridad colectiva no pasa por acumular armas de destrucción, sino por contar con obligaciones, reglas, y también tener voluntad política que prioriza frenar la escalada, en lugar de responder cuando ya estás en una crisis", ha apuntado.