Rechazan investigar al fiscal general de Brasil por un informe policial que lo menciona

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Río de Janeiro, 25 sep (EFE).- El Consejo Superior del Ministerio Público Federal rechazó este viernes abrir una investigación contra el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, por su supuesta relación con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y preso por un fraude millonario, después de que informes de la Policía Federal sobre el caso mencionaran contactos entre ambos.

Por cinco votos a cuatro el organismo decidió archivar la solicitud de investigación, al considerar que no existen elementos mínimos que indiquen la comisión de un delito o la participación de Gonet en posibles irregularidades relacionadas con el caso.

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El mismo órgano optó, por unanimidad, mantenerlo al frente de la representación de la Fiscalía en los procesos sobre el Banco Master que se tramitan ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pese a las solicitudes para apartarlo por su relación con Vorcaro.

El caso llegó al Consejo después de que la Policía Federal divulgara informes elaborados a partir de los datos extraídos del teléfono de Vorcaro, en los cuales figuran mensajes que apuntan a una comunicación entre el banquero y Gonet, principalmente a través del abogado Ciro Soares.

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De acuerdo con los mensajes, Vorcaro también habría autorizado los gastos de un viaje a Londres realizado en abril de 2025 por Pedro Gonet, hijo del fiscal general.

Además se divulgó una fotografía tomada en Londres en 2024 en la que aparecen Vorcaro y Paulo Gonet durante una fiesta.

El instructor del caso, el subfiscal general Francisco Sanseverino, sostuvo que esos elementos no son suficientes para justificar una investigación y destacó que Gonet no intercambió mensajes directamente con Vorcaro.

A su juicio, ese hecho debilita la hipótesis de una relación de amistad íntima entre ambos planteada en la solicitud.

La posición del instructor fue acompañada por cuatro integrantes del Consejo, pero otros cuatro se opusieron y defendieron profundizar la investigación.

Para Janice Ascari, Samantha Chantal Dobrowolski, José Adônis Callou de Araújo Sá y Ana Borges Santos otro miembro de la Fiscalía debería analizar los elementos relacionados con Gonet y determinar su eventual relevancia.

Nueve de los diez integrantes del Consejo participaron en la sesión. Gonet, que preside el órgano y era objeto de la solicitud analizada, no asistió.

Con la decisión, el fiscal general continuará actuando en los procedimientos relacionados con Banco Master ante el Supremo, mientras la investigación sobre las operaciones de la entidad y la actuación de otros implicados sigue su curso. EFE