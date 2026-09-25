Maricarmen llama a movilizarse este sábado por la vivienda: "No he logrado defender mi casa, pero voy a seguir luchando"

25/09/2026 Maricarmen llama a movilizarse este sábado por la vivienda POLITICA EUROPA ESPAÑA AUTONOMÍAS SINDICATO DE INQUILINAS

Guardar

Maricarmen, la vecina desahuciada esta semana en Retiro, ha llamado a participar en la movilización convocada para este sábado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid para exigir responsabilidades por el lanzamiento, además de reclamar medidas para garantizar el derecho a la vivienda y evitar así que se vuelvan a repetirse imágenes como las de la octogenaria saliendo en camilla de la casa en la que vivió los últimos 70 años.

"No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás, pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando", ha manifestado en sus primeras declaraciones desde el Hospital Gregorio Marañón, difundidas a través de la red social 'X' del Sindicato.

PUBLICIDAD

La marcha, bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', comenzará a las 18.30 horas en la Puerta del Sol y avanzará por el Palacio de Cibeles hasta el Congreso de los Diputados.

Maricarmen ha agradecido el apoyo recibido durante los meses previos al lanzamiento y, especialmente, el acompañamiento de quienes permanecieron junto a ella durante la vigilia celebrada frente a su domicilio. "Quiero dar las gracias a todas las personas", ha señalado antes de dedicar unas palabras al Sindicato de Inquilinas, cuyos integrantes, según ha destacado, no la dejaron "ni un solo momento sola".

PUBLICIDAD

Cabe recordar que cientos de vecinos y activistas pasaron la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir el que era su cuarto intento de desahucio. En la vigilia estuvieron presentes, entre otras personalidades del mundo de la cultura, Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan.

"Los quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía", ha afirmado. También ha agradecido el trabajo de su abogada, Beatriz Duro, quien ha dedicado "muchas horas de trabajo" a tratar de salvar su vivienda.

Durante el día del lanzamiento produjeron momentos de tensión y empujones, además de enfrentamientos puntuales que han desembocado en alguna carga policial. En este sentido, la Delegación del Gobierno en Madrid ha avanzado que investigará la actuación policial.

El operativo desplegado contó con decenas de agentes y varios vehículos policiales para establecer un perímetro de seguridad alrededor del inmueble ante la llegada de la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio.

La convocatoria de este sábado se produce después de que cerca de 10.000 personas se concentraran el miércoles tras el lanzamiento frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí.

Durante aquella protesta se escucharon consignas como "Maricarmen no estás sola", "fuera fondos buitre" y "el ático para Maricarmen". La movilización se extendió posteriormente hacia la calle Zurbano y el paseo de la Castellana, donde se produjo una carga policial después de una sentada.

PUBLICIDAD