Los ingresos de la música latina en EE.UU. superan los 500 millones de dólares en 2026

Guardar

Miami (EE.UU.), 25 sep (EFE).- La música latina en Estados Unidos alcanzó en el primer semestre de 2026 un nuevo récord, con 500 millones de dólares en ingresos, informó este jueves la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, en inglés).

La organización subrayó en un comunicado que la música latina tuvo un crecimiento del 8,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, una cifra que supera la del mercado general de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los ingresos de la música latina grabada en Estados Unidos superaron los 542 millones de dólares en el primer semestre de 2026, con lo que encadenaron un decimotercer récord semestral consecutivo.

"La música latina mantuvo su fuerte impulso y alcanzó el 9,1% de los ingresos totales de la música grabada en EE.UU., con aumentos en múltiples formatos", detalló RIAA.

Los fans intensificaron su participación en todos los frentes: el 'streaming' aportó el 96 % de los ingresos y las ventas de vinilos se triplicaron.

Al mismo tiempo, importantes acontecimientos culturales en algunos de los mayores escenarios mundiales acercaron la música latina a nuevos públicos, generaron más oportunidades para descubrirla y reforzaron el apoyo de sus seguidores, que ya eran apasionados.

Según la nota de prensa, la música latina sigue superándose a medida que más fans conectan con los artistas que aman y descubren nuevos favoritos.

"Ya sea que su primera experiencia sea una actuación icónica, como la de Bad Bunny en el Super Bowl o el himno de Shakira y Burna Boy para la Copa Mundial, una lista de reproducción compartida o la colección de vinilos de un amigo, hoy hay más formas que nunca de descubrir y disfrutar la música latina", afirmó Rafael Fernández Jr., vicepresidente sénior de Políticas Públicas Estatales y Música Latina de la RIAA. EFE

PUBLICIDAD