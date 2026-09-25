Temas del día de EFE News Latino del viernes 25 de septiembre

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EEUU ELECCIONES

Miami - Leopoldo Gómez, presidente Noticias Univision, tiene una fecha en la cabeza: el 3 de noviembre. Ese día, en que los republicanos se juegan el control del Congreso estadounidense, el canal de noticias desplegará una programación especial por todo el país con profesionales del que es el mayor conglomerado televisivo en español del mundo, TelevisaUnivision, y que quiere consolidarse como "la voz de los hispanos".

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Miami - Líderes de los demócratas en el Congreso estadounidense viajan a Miami para hacer una campaña entre los hispanos mientras perciben, de acuerdo a nuevas encuestas, una creciente oportunidad para recuperar el voto latino en Florida, ahora un bastión republicano.

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ONU ASAMBLEA GENERAL

Nueva York - El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este viernes la situación mundial de los refugiados y los millones de personas desplazadas por guerras y conflictos, en el marco de la Asamblea General, donde intervendrán los primeros ministros de países de Oriente Medio como Líbano, Irak y Pakistán, con el telón de fondo de los conflictos que afectan a la región.

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EEUU CHINA

Washington - El presidente de China, Xi Jinping, pone fin a su viaje a Washington con una visita junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia del país.

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EEUU CINE

Los Ángeles.- .- El cine de terror deja las salas y se instala en el Museo de la Academia de Hollywood con 'The Horror Show', una exhibición inmersiva que recorre más de cien años de historia y explora las razones detrás de la fascinación por este género.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EEUU CINE.- Arranca la 64.ª edición del Festival de Cine de Nueva York, con los estrenos destacados de la nueva película de Pedro Pascal, 'Behemoth!', y el documental '14th', de Ava DuVernay, sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

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