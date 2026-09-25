El líder de la Unesco señala la armonía existente con León XIV sobre IA y multilateralismo

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París, 25 sep (EFE).- El director general de la Unesco, Jaled al Anani, enfatizó este viernes la sintonía de posturas entre la agencia de la ONU y el papa León XIV sobre la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de preservar el multilateralismo, durante la visita del pontífice a la sede de la organización en París.

"Su encíclica 'Magnifica Humanitas' constituye un poderoso testimonio de los valores que compartimos. Resuena profundamente con la Constitución de la Unesco", manifestó en un discurso el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, antes de dar la palabra a León XIV.

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Al Anani resaltó que la primera encíclica de León XIV y la Unesco comparten "la necesidad imperiosa de unir a las personas y salvaguardar la dignidad humana en una era de profundas transformaciones globales" y agradeció al pontífice la que es su primera visita a una organización internacional fuera de Roma y la primera de un papa a la Unesco desde la de Juan Pablo II en 1980.

"En la Unesco creemos, ahora más que nunca, en la primacía de la inteligencia humana. Esta siempre ha sido, y seguirá siendo, el eje central de nuestra actuación, ya que constituye nuestro recurso más valioso y duradero. Lejos de oponerse a la inteligencia artificial, es la que marca su horizonte y define su marco", reflexionó el exministro egipcio.

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"Porque la inteligencia artificial solo podrá convertirse en una verdadera fuerza de progreso si se desarrolla y se regula de forma responsable", agregó.

Recordó que, "para garantizar que esta revolución tecnológica siga estando al servicio de la humanidad", la Unesco promovió en 2021 el primer marco normativo mundial para la IA, la 'Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial', adoptada por todos los Estados miembros.

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Desde entonces el progreso tecnológico se aceleró más, abriendo a la vez "perspectivas extraordinarias", dijo, pero también "interrogantes fundamentales sobre el lugar del ser humano y su capacidad de conservar el dominio de su destino".

"En este contexto, Su Santidad, su encíclica nos recuerda que ninguna inteligencia artificial podrá sustituir al discernimiento, a la conciencia moral, al sentido de la responsabilidad, a la creatividad ni a la empatía", enfatizó.

Aunque la IA concentraba el protagonismo de esta visita, Al Anani subrayó igualmente la concordancia de la misión de la Unesco y el Vaticano en cuanto a la paz, valor respecto al que León XIV ya había tenido un gesto simbólico a su entrada en la organización.

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En concreto, regó en los jardines de la Unesco un Olivo de la Paz, situado en un espacio conocido como Plaza de la Tolerancia y que fue diseñado por el escultor israelí Dani Karavan.

El otro gran mensaje en el que Al Anani destacó la concordancia con el pontífice estadounidense fue el multilateralismo, un valor que la Unesco ha defendido especialmente frente a decisiones como la del Gobierno de Donald Trump de abandonar la organización al finalizar este año.

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"El mundo necesita un multilateralismo renovado, capaz de hacer frente a los retos del siglo XXI", defendió el director general, y argumentó que el "mandato transversal" de la Unesco "nunca ha sido tan pertinente para actuar tanto sobre las causas profundas de los cambios radicales de nuestra época como sobre sus consecuencias". EFE

(Foto)(Vídeo)