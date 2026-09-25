La tormenta Gonzalo surge en el Atlántico mientras Fay se fortalece

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Miami, 25 sep (EFE).- La tormenta tropical Gonzalo, la séptima del año en el Atlántico, surgió este viernes cerca de las islas africanas de Cabo Verde, mientras el ciclón Fay se fortalece en el norte de dicho océano al avanzar hacia el occidente, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Gonzalo, que se formó en la madrugada, estaba a 195 kilómetros (120 millas) al sur de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas), indicó el último reporte del NHC.

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Las lluvias de este ciclón podrían afectar, además de Cabo Verde, a la costa oeste de África entre Guinea-Bissau y Senegal desde el viernes hasta el sábado, alertó el informe.

"Es posible que se produzcan áreas de inundaciones repentinas a lo largo de la costa oeste de África, con algunos peligros de inundaciones repentinas aisladas en las islas del este de Cabo Verde", observó.

Con ello, este ciclón se sumó en el Atlántico a Fay, una tormenta que primero surgió el domingo, decreció a depresión tropical el martes, pero un día después volvió a intensificarse.

Fay, que no representa riesgos en tierra, estaba en el último reporte a unos 1.715 kilómetros (1.065 millas) al oeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) y desplazándose hacia el oeste.

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El NHC señaló que "es posible que se produzca un ligero fortalecimiento durante las próximas 12 horas más o menos", pues "continúa produciendo ráfagas de convección profunda" y "permanece resiliente".

Estas tormentas surgen mientras la temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico y este año puede romper récords históricos.

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En contraste, el NHC monitorea en este momento tres huracanes en el Pacífico: Odalys, Polo y Nolo, y este último podría causar lluvias a la Isla Grande de Hawái, mientras los otros aún no amenazan territorios.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño. EFE

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(foto)