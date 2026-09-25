León XIV pide en la Unesco que la tecnología no se convierta en instrumento de dominación

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París, 25 sep (EFE).- El papa León XIV pidió este viernes que las tecnologías, como la inteligencia artificial, "sigan estando al servicio de la persona humana, en lugar de convertirse en un instrumento más de dominación e injusticia", en su discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, durante su visita a Francia.

En una extensa disertación, el papa reflexionó sobre la dignidad de la vida humana y la necesidad de protegerla y, al respecto, consideró los riesgos que pueden conllevar las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial.

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"Nuestros esfuerzos en este ámbito deben garantizar que las nuevas tecnologías sigan estando al servicio de la persona humana, en lugar de convertirse en un instrumento más de dominación e injusticia", dijo el pontífice en su discurso ante la organización, que también visitó Juan Pablo II en 1980. EFE

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