LaLiga, Premier, Bundesliga y Serie A piden a FIFA una estructura "transparente, proporcionada e inclusiva"

25/09/2026 Logos de Bundesliga, LaLiga, Serie A y Premier League. DEPORTES LALIGA

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"El Mundial puede ser la máxima expresión de nuestro deporte, pero los cimientos del fútbol se sostienen semana tras semana, en estadios llenos y comunidades locales, gracias a la dedicación de jugadores, aficionados, clubes y ligas de todo el mundo", arrancó el comunicado.

Las cuatro competiciones denunciaron que, "en los últimos años, los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados por un problema fundamental de gobernanza": "El presidente de FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol frente a ellas. Y aunque las partes interesadas del fútbol lograron finalmente que se retirara el proyecto 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), las condiciones que propiciaron su aparición siguen vigentes", agregaron.

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En el comunicado, apuntaron que "no basta con estudiar cambios superficiales de procedimiento" tras la propuesta de venta de participaciones del Mundial a inversores privados, por lo que ven "esencial una reforma profunda de la gobernanza que restablezca límites constitucionales claros dentro de FIFA y garantice, entre otras cosas, que los asuntos disciplinarios individuales permanezcan inequívocamente protegidos frente a cualquier injerencia política".

"El futuro de FIFA importa a todas las personas que se preocupan por el fútbol, porque nuestro deporte no puede crecer en todo el mundo si se socavan sus cimientos", aseveraron.

Para estas cuatro ligas, "el problema de gobernanza de FIFA va mucho más allá del papel de una sola persona". "La cuestión de fondo es si Infantino debe concentrar simultáneamente tanto poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos efectivos, incluido el acuerdo de las partes afectadas", opinaron.

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"Hace más de una década, tras los procedimientos penales que implicaron a altos cargos del fútbol, el propio proceso de reforma de FIFA intentó abordar estas cuestiones. Sin embargo, una vez más, el fútbol ha sufrido uno de los mayores abusos de poder de la historia de FIFA", agregó el comunicado.

Por ello, LaLiga, Premier, Bundesliga y Serie A alzan la voz, como miembros fundadores de European Leagues y de la World Leagues Association, porque entienden que "el expansionismo incesante de FIFA afecta a todos". "Al reunir a millones de personas, las ligas nacionales de todo el mundo generan un importante impacto social y económico: respaldan sectores productivos, crean empleo e invierten en el desarrollo del fútbol base, además de aportar importantes ingresos fiscales a nuestras comunidades", defendieron.

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"Alrededor del uno por ciento de los futbolistas profesionales del mundo participa en el Mundial. Sin embargo, cuando FIFA adopta unilateralmente decisiones de gran alcance que nos afectan directamente -por ejemplo, al ampliar el calendario internacional-, las partes más afectadas no participan de manera efectiva en el proceso de decisión. Una gobernanza de FIFA que concentra en un solo cargo un poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos, al tiempo que relega a las partes afectadas a un mero papel consultivo, no es adecuada para su propósito", afirmaron.

Las cuatro competiciones recordaron que "los órganos rectores del deporte pueden regular", pero "su poder no es ilimitado". "Cuando FIFA pretende organizar competiciones, debe también neutralizar un conflicto de intereses inherente mediante normas y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, adoptados de forma inclusiva y sujetos a una revisión independiente efectiva", expresaron.

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"La denuncia relativa al calendario presentada por las ligas ante la Comisión Europea en octubre de 2024 es consecuencia de un marco de gobernanza deficiente, en el que FIFA puede utilizar su autoridad regulatoria para promover sus propios objetivos comerciales sin tener en cuenta el impacto sobre la sostenibilidad económica y social de las competiciones nacionales, que afecta a todas las partes interesadas", criticaron.

Y defendieron que "esto debe cambiar ahora por el bien del fútbol", por lo que solicitan "una nueva estructura de gobernanza" para la FIFA que sea "transparente, objetiva, proporcionada e inclusiva". Así, instaron a FIFA a "otorgar a las partes afectadas un papel real en la toma de decisiones, a través de la creación de "un órgano permanente que represente a las principales partes interesadas, incluidas las federaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores del fútbol masculino y femenino".

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"Este nuevo órgano debe recibir información completa sobre las nuevas iniciativas y desempeñar un papel relevante en el proceso de toma de decisiones de FIFA. Para las decisiones relativas, entre otras cuestiones, al calendario, el empleo, las competiciones y los activos esenciales del fútbol, deberá exigirse el acuerdo de los grupos directamente afectados", añadieron.

Además, pidieron a FIFA "garantizar una toma de decisiones basada en datos objetivos", que parta de "una justificación claramente definida" y con una "evaluación independiente". Y que el organismo proteja "la función regulatoria de FIFA frente a su función comercial". Los órganos responsables de la ética, la supervisión financiera y los procesos electorales deben contar con nombramientos, presupuestos y competencias verdaderamente independientes de la administración y la presidencia de FIFA", defendieron.

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Finalmente, LaLiga, Premier League, Bundesliga y Serie A animaron a los candidatos a la presidencia de FIFA a "respaldar estos principios y a convocar, dentro de los primeros 100 días del próximo mandato presidencial, una Convención sobre Gobernanza presidida por una persona independiente", con representación de las federaciones miembro y el conjunto de la comunidad del fútbol, "y que tenga el mandato de presentar públicamente sus conclusiones en un plazo de seis meses".

Afirmaron que "todos los candidatos a la presidencia de FIFA deberían publicar su propio programa de reformas, debatir su contenido y respetar unas normas electorales justas". Porque los recursos financieros, jurídicos, de comunicación y de marketing de FIFA, así como sus fondos para el desarrollo del fútbol, "deben mantener una estricta neutralidad y no generar en ningún caso una ventaja electoral para ningún candidato".

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"Este es el momento de decidir no solo quién dirigirá FIFA, sino también cómo debe dirigirse. Las ligas tienen un papel crucial que desempeñar en este proceso y queremos garantizar que se escuche la voz de todas ellas. El fútbol necesita una FIFA que sea una institución sólida. Pero la fortaleza debe ir acompañada de rendición de cuentas. La autoridad de FIFA solo puede emanar de compartir responsabilidades, aceptar el escrutinio y ganarse la confianza", concluyó el comunicado.