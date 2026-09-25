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Qualcomm y Apple renuevan su acuerdo de licencia de patentes

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La firma tecnológica y de semiconductores Qualcomm ha anunciado la renovación del acuerdo de licencia de patentes con Apple para su entrada en vigor a partir de abril de 2027, lo que indica que el gigante estadounidense continuará por el momento su relación comercial con Qualcomm.

"Nos complace extender el acuerdo de licencia con Apple", ha indicado el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qualcomm Technology, John Han.

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A través de un escueto comunicado, Qualcomm ha dado a conocer la noticia en un momento en que Apple parece dispuesto a impulsar el uso de chips de fabricación propia, lo que podría afectar a Qualcomm, al tratarse de uno de sus principales clientes.

Las acciones de Qualcomm cayeron un 1,5% en la Bolsa de Nueva York al cierre de la jornada, mientras que los títulos de Apple descendieron apenas un 0,3%.

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