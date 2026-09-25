La Vuelta llega a Chile con el lanzamiento del Desafío Chile en O'Higgins

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Chile se incorporará al universo de La Vuelta con la primera edición del Desafío Chile by La Vuelta, una franquicia oficial de la ronda española que se desarrollará en la Región de O'Higgins y que tendrá como localidades protagonistas a Santa Cruz y Lolol, en una experiencia que combinará deporte, turismo, cultura y patrimonio.

El evento ofrecerá tres distancias para participantes de distintos niveles y permitirá a ciclistas nacionales y extranjeros vivir una experiencia inspirada en una de las competiciones más emblemáticas del calendario internacional, que cuenta con más de 90 años de historia y que cada temporada reúne a los principales equipos y corredores del mundo.

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Santa Cruz, situada en el Valle de Colchagua, ha sido escogida como uno de los escenarios de la prueba por sus rutas, entorno natural e infraestructura turística, en un territorio reconocido por su tradición vitivinícola y su patrimonio, mientras que la organización busca que el evento trascienda la competición y sirva para poner en valor la gastronomía, la cultura y los atractivos turísticos de la zona.

"Nos llena de orgullo que La Vuelta llegue a Chile a través de Desafío Chile, llevando consigo mucho más que una competición: una cultura, una historia y una forma única de entender el ciclismo. La internacionalización de nuestra experiencia amateur responde precisamente a ese propósito: acercar a nuevos territorios la esencia, la magia y el ADN de La Vuelta", explicó Javier Guillén, director de La Vuelta.

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El lanzamiento oficial se realizará en el Estadio Español de Santiago, elegido como punto de encuentro entre las comunidades española y chilena, y la llegada de la franquicia supone también un impulso para el desarrollo del ciclismo, el turismo deportivo y el cicloturismo en el país, con el objetivo de avanzar asimismo en aspectos como la educación vial, la convivencia entre ciclistas y automovilistas, la seguridad y una práctica responsable y sostenible.