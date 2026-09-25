Belén Esteban, su declaración de intenciones horas antes de su entrevista sobre Jesulín: "Ajustar cuentas no"

25/09/2026 Belén Esteban EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Belén Esteban se ha convertido en el personaje más buscado del momento desde que se anunció su regreso a Mediaset tres años después del final de 'Sálvame' con una entrevista en '¡De Viernes!' ante la que la expectación es máxima por descubrir si responderá a los ataques de Julia Janeiro y revelará lo que no ha contado hasta ahora sobre la relación de Jesulín de Ubrique con la hija que tienen en común, Andrea Janeiro, o seguirá con el mismo discurso que ha mantenido en los platós en los últimos 27 años sobre el torero y su familia.

A pocas horas de su reaparición en el que promete ser su gran 'Belenazo', y mientras se especula con que su hija va a dejar a un lado el anonimato por el que lleva luchando tanto tiempo para mostrar su apoyo incondicional a su madre a través de una llamada telefónica desde su residencia en Estados Unidos, 'la princesa del pueblo' intenta continuar con sus rutinas y este viernes se ha dejado ver paseando por los alrededores de su casa en Paracuellos del Jarama.

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Como ha reconocido, "estoy nerviosa, no te voy a engañar, pero ya sabemos como es esto. Estoy nerviosa porque hace mucho que no vivo una entrevista así". "Y porque sé que la semana que viene va a ser... Bufff. Claro, todo el mundo va a dar su opinión como es lógico" ha añadido, consciente de que sus declaraciones tendrán una gran repercusión y que es probable que tanto Juls como María José Campanario le contesten.

Sin embargo, y tras dejar claro que su reaparición no va a ser una 'venganza' contra Jesulín, porque "eso de ajustar cuentas me parece... ajustar cuentas no", sí ha insistido en que "yo he dicho muy claro que con Julia no quiero ninguna guerra". Yo quiero que cuente la historia 'el hombre invisible'" ha afirmado rotunda refiriéndose al torero, aunque no confía en que vaya a reaccionar a su entrevista: "Lo harán otras personas por él. Pero el que la tiene que contar es él, ¿no? ¿Cuántos años llevamos? Pues ya está" ha sentenciado.

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¿Contará algo que no haya contado de momento sobre el de Ubrique? "Ya lo veréis, no voy a adelantar nada. Hay que verlo y ya está" ha zanjado, calentando motores para su esperadísimo regreso a Telecinco.