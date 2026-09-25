VÍDEO: La Justicia de Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho

Guardar

Un tribunal de Tailandia ha ratificado este viernes la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho, sentenciado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan (sureste), tras rechazar las apelaciones presentadas por ambas partes al fallo dictado en agosto de 2024.

La lectura de la decisión ha tenido lugar en torno a las 10.00 horas (las 5.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares), según ha confirmado en declaraciones a Europa Press Ramón Chippirrás, uno de los representantes legales de Sancho. "Se han desestimado los recursos tanto de nuestra parte como de la contraria", ha señalado.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha resaltado que el equipo de defensa de Sancho tiene aún que acceder al texto completo de la resolución de cara a su traducción y análisis para sopesar "jurídicamente en qué se apoya" la resolución de cara a valorar los siguientes pasos.

La sentencia confirma de esta forma la emitida el 29 de agosto de 2024, cuando el tribunal declaró culpable a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta y dictó cadena perpetua contra él tras considerar como atenuante su confesión inicial, dado que se exponía a ser condenado a pena de muerte.

PUBLICIDAD

El citado fallo de agosto se vio seguido por los recursos presentados por la familia de Arrieta y la defensa de Sancho, en el primer caso para reclamar la imposición de la pena capital y en el segundo para solicitar la apertura de un nuevo juicio contra él.

La Fiscalía mantuvo durante el proceso que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo, planificó el asesinato, si bien la defensa sostuvo que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendió de un intento de agresión sexual.

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1120068/1/justicia-tailandia-desestima-recursos-mantiene-cadena-perpetua-daniel-sancho

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06