La misteriosa mención a ¿Rosalía? en un tema de U2 de su nuevo disco

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Redacción Internacional, 25 sep (EFE).- U2 publicará el 13 de noviembre un nuevo disco, con título en español, 'Carnaval de luz', y en uno de los temas hay una mención a Rosalía, ¿pero qué Rosalía?. Ni siquiera desde la discográfica Universal Music saben si se refiere o no a la cantante española.

'The Mirror Maker (Rosalía)' es el título que podría evocar a Rosalía. Lo que sí se sabe es que la española no canta en el disco, como EFE afirmó ayer erróneamente.

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Algunos medios lo han interpretado como un homenaje a la autora de 'La perla'; otros como que la banda de Dublín se ha inspirado en su música a la hora de componerlo.

No sería raro dado que el álbum lleva un título en español, que el tema que se lanzó ayer es 'Silencio' y que el idioma de Cervantes aparece también en el estribillo de 'Street of Dreams', publicada el pasado mes de julio como primer avance del disco.

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"La calle, la calle del sueño", cantan Bono y compañía en un tema cuyo vídeo el grupo filmó en mayo en Ciudad de México, en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, con los miembros de U2 subidos sobre el techo de un autobús escolar intervenido con un graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol.

Y en la parte frontal del automóvil se leía la frase 'La calle de los sueños', la traducción al español del título de la canción.

Es decir, muchas referencias hispanas en el disco, por lo que una mención a Rosalía encajaría con el tono de 'Carnaval de Luz', el primer álbum de la banda en nueve años.

Los pocos que han podido escuchar 'The Mirror Maker (Rosalía)' no son capaces de afirmar a quién se refieren los de Dublín cuando hablan de Rosalía en el estribillo del tema, como ha apuntado a EFE uno de esos privilegiados.

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Habrá que esperar dos meses para salir de dudas, si es que al final queda claro si U2 homenajea a Rosalía o se ha contagiado del espiritualismo de la española y en realidad se refieren a Santa Rosalía de Palermo, por ejemplo.

Sea lo que sea, los fans de U2 esperan con ganas ese 'Carnaval de luz', en el que sí hay un tema, 'Torn', que es una colaboración entre Bono y Dolly Parton, en la que se considera como "la última grabación vocal" de la artista estadounidense, fallecida en agosto pasado.

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Es la única colaboración de una cantante anunciada por la discográfica Island Records en este álbum que llega poco después de que U2 hayan cumplido 50 años desde que su batería, Larry Mullen Jr., colocara en el tablón de anuncios de su escuela de Dublín una nota en la que buscaba músicos para formar una banda.

'Carnaval De Luz' llegará en formatos que incluyen ediciones limitadas de lujo en vinilo y CD, distintas variantes de vinilo de colores, CD y vinilo estándar, además de descarga digital. EFE