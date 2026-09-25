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Sonia Bermúdez da el martes 29 la lista para el doble amistoso contra los Estados Unidos

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La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá el martes 29 de septiembre su lista de convocadas para el doble amistoso contra los Estados Unidos del próximo mes de octubre, según confirmó este viernes el combinado nacional.

La entrenadora madrileña dará a conocer como es habitual su convocatoria a partir de las 11.30 a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una hora después dará rueda de prensa en el salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

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La actual campeona del mundo ya logró su clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, cita que comenzará a preparar con un doble duelo contra una potencia como los Estados Unidos, a la que visitará en su país para medirse en el Audi Field de Washington el viernes 10 (20.30 hora peninsular española) y el martes 13 en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia (01.00 del miércoles en España).

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