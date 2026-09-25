León XIV alerta sobre el riesgo de la proliferación de armas nucleares

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París, 25 sep (EFE).- El papa León XIV llamó la atención este viernes ante el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el riesgo de la proliferación de las armas nucleares, en el primer discurso de su visita al país galo, pronunciado en el Palacio de Elíseo.

León XIV hizo un fuerte llamamiento para el desarme, citando la encíclica de Juan XXIII 'Pacem in terris', en la que se pedía "que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías".

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Y, a su vez, destacó que "en efecto, se difunde cada vez más la convicción errónea de que la posesión de armas nucleares sería una garantía de seguridad, lo que alimenta una nueva carrera armamentista difícil de controlar".

El papa aseveró que "la paz no es un equilibrio de fuerzas; se construye cada día a través del diálogo y la justicia" y, por tanto, exhortó "a no resignarse nunca ante la perspectiva de una guerra considerándola inevitable, sino a promover sin descanso el diálogo y la diplomacia, con el fin de preservar sociedades pacíficas, respetuosas de la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos".

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Emmanuel Macron propuso en el pasado extender el poder nuclear de Francia como un "paraguas" para Europa ante la amenaza de Rusia.

Hoy, ante el presidente francés el papa afirmó: "Ante el estruendo de las guerras y las variadas crisis que sacuden a nuestro mundo, Francia tiene la vocación de seguir siendo un incansable artífice de la paz y del multilateralismo, especialmente en el seno de nuestra querida Europa".

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Y pidió "que Francia, fiel a sus valores, abra el surco de una paz desarmada y desarmante, y ofrezca con responsabilidad su insustituible contribución a favor de la paz. Que su libertad crezca sin cesar en la búsqueda del bien común

En su discurso, el papa elogió el Fondo para las Escuelas de Oriente, la iniciativa del Gobierno de Francia y la organización humanitaria Œuvre d'Orient que, recordó, "desde su fundación en 2021, ha permitido brindar apoyo a más de doscientas sesenta instituciones educativas en Oriente Medio, incluidas siete universidades en el Líbano y la Universidad de Belén".

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La ocasión le sirvió para hablar de la situación en la región, "donde nació el Príncipe de la Paz hace dos mil años", y del "sufrimiento de sus poblaciones".

"No podemos permanecer indiferentes ante tales sufrimientos que hieren la dignidad humana y claman justicia ante Dios. La gravedad de estas situaciones debe interpelarnos y llamar a cada uno, allí donde se encuentre, a una verdadera conversión del corazón y a un cambio de actitud", dijo el pontífice estadounidense tras escuchar a Macron, con quien también se reunión en privado. EFE

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