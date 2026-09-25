RDC eleva a casi 7.900 los casos y 3.800 los muertos a causa del brote de ébola declarado en mayo

Guardar

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este viernes a casi 7.900 los casos y cerca de 3.800 los muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, que desde entonces se ha propagado a otras provincias en el centro y el noroeste del país.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 7.890 contagios y 3.799 fallecidos, incluidos 70 casos y 20 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad del 48,1% y una tasa de seguimiento de los contactos del 83,4%.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 893 pacientes ingresados o en aislamiento, mientras que 1.966 han recibido el alta tras superar la enfermedad, que mantiene su epicentro en la provincia de Ituri, que acumula el 76,5% de los contagios confirmados hasta la fecha por las autoridades.

El organismo ha puntualizado que 63 de las 167 zonas sanitarias de las siete provincias afectadas --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé y Ubangi Bajo-- han registrado casos, siendo Ituri la más impactada, con un total de 28 de sus 36 zonas sanitarias sacudidas por el brote, que es ya desde hace semanas el más mortífero en la historia del país y el segundo más mortífero documentado a nivel mundial.

PUBLICIDAD

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.