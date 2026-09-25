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Kylian Mbappé sufre una lesión tendinosa en la rodilla izquierda y abandona la concentración de Francia

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El delantero Kylian Mbappé sufre una lesión tendinosa en la rodilla izquierda, que se produjo este viernes en la victoria de la selección de Francia ante Turquía (0-1) en la primera jornada de la Liga de Naciones 2026-27, y abandonará la concentración del combinado galo, ha confirmado la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"Tras su gol de la victoria, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!", señaló el organismo federativo en redes sociales.

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El jugador del Real Madrid aprovechó un pase de Michael Olise en el minuto 54 para batir al guardameta turco y abrir el marcador en el partido debut de Zinedine Zidane como seleccionador francés. Sin embargo, nada más marcar, se llevó la mano a la rodilla y solicitó el cambio; el extremo del Paris Saint-Germain Désiré Doué saltó al campo en su lugar.

De esta manera, Mbappé se perderá los otros tres encuentros que los 'Bleus' disputarán en los próximos días. El lunes se medirán con Bélgica en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, y el viernes 2 de octubre afrontarán el primer partido en tierras francesas de la 'era Zidane' en el Stade de France ante Italia. Cerrarán la 'ventana' FIFA de nuevo en París el lunes 5 ante los belgas.

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