José Ortega Cano, su mensaje a Rocío Carrasco tras la desgarradora confesión de Rocío Flores

Completamente rota y sin poder contener las lágrimas, Rocío Flores se abría en canal como nunca en el plató de '¡De Viernes!' la semana pasada para confesar que ha sobrepasado su límite y que, tras tocar fondo por la presión y las críticas que ha recibido en los últimos años por su nula relación con su madre Rocío Carrasco, llegó a plantearse incluso la opción de "desaparecer".
Y aunque no están siendo momentos fáciles y anímicamente no está bien, la nieta de Rocío Jurado ha decidido intentar priorizarse después de mucho tiempo volcada en proteger a los suyos, y ha tomado la decisión de dejar de mirarse a través de los ojos de los demás y luchar por salvarse a sí misma.
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Una desgarradora entrevista a la que José Ortega Cano ha reaccionado este jueves en el estreno de la obra teatral 'Sofocos' y ha expresado que siempre han apoyado a Rocío, mientras su hermana Mari Carmen ha destacado que la joven es "maravillosa, una niña buenísima y muy cariñosa. Nosotros la queremos mucho". "La familia la queremos mucho y queremos que pase este bache, que seguro que va a ser un bache, porque es una niña muy buena, muy joven, muy guapa, con mucho futuro y seguro que lo va a conseguir" ha añadido emocionada, convencida de que esto es solo una mala "etapa en la vida porque a veces la cabeza juega malas pasadas. Pero sabe que tiene una familia muy grande, mi hermano la quiere muchísimo, y estaremos siempre apoyando".
Y aunque admite que "no sabemos" si este 'grito de auxilio' de la hija de Antonio David Flores hará que su madre de un paso al frente, el viudo de 'La más grande' ha confesado que no cierra la puerta a un posible acercamiento con Rocío Carrasco: "No, no, para nada", tendiéndole así la mano públicamente.
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Un estreno que tampoco se ha perdido Gloria Camila, aunque en su caso ha evitado hablar de Rocío Flores después de reconocer que tiene que cuidarse y quererse mucho para volver a estar bien, y se ha limitado a dejar claro que no se plantea protagonizar una obra sobre su propia vida. "Vamos a empezar a hacer obras de otras personas primero" ha zanjado con prisa a su llegada al teatro.