El británico Tom Pidcok, sobre el Mundial de ciclismo en ruta: "Es la mejor oportunidad de mi carrera"

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El ciclista británico Tom Pidcock aseguró este viernes que este domingo tendrá "la mejor oportunidad" de su carrera para ganar el Mundial de ciclismo en ruta de Montreal, aunque se mostró prudente por el alto nivel de sus competidores hace que vea dificultad hasta para estar presente en el podio.

"Creo que esta es la mejor oportunidad de mi carrera, eso es seguro, pero dicho esto, creo que el nivel es tan alto que quizá ni siquiera suba al podio. Creo que es una carrera bastante abierta y, aun así, es mi mejor oportunidad hasta ahora", expresó Pidcock en la atención a los medios en el Mundial de ciclismo en ruta de Montreal.

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Y es que el británico, de 27 años, ya tiene la mirada puesta en este Campeonato del Mundo como uno de los líderes del equipo británico, tras proclamarse en agosto campeón del mundo ciclismo de montaña en Val di Sole (Italia). "Sería algo realmente increíble en mi carrera. Lo veo así independientemente de todo lo demás, porque va a ser muy difícil ganar", matizó.

Además, Gran Bretaña dispone de seis campeonatos del mundo de ruta en la historia con los triunfos de Beryl Burton (1960 y 1967), Mandy Jones (1982), Nicole Cook (2008) y Lizzie Deignan (2015) han ganado el título femenino, y Tom Simpson (1965) y Mark Cavendish (2011) en el masculino. "Creo que por eso fue tan especial cuando Cavendish lo ganó. El éxito que hemos tenido (como país) en el Tour de Francia no es algo habitual, por así decirlo. Así que creo que no deberíamos darlo por sentado", advirtió.

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Asimismo, pese a la ausencia de Tadej Pogacar, cinco veces ganador del Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026) y dos veces campeón del mundo en ruta (2024, 2025), que no podrá defender su título tras sufrir una caída en la Vuelta a España, Pidcok cree que Isaac del Toro y Paul Seixas son los dos "principales favoritos" para la carrera de 273km del domingo, ya que ambos quedaron primero y segundo, respectivamente, en el Grand Prix Cycliste de Montreal hace dos semanas.