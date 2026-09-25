Edificios y monumentos de toda España se iluminan de verde para reconocer el papel farmacéutico en la salud poblacional

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Edificios públicos y monumentos emblemáticos de diferentes puntos de España se van a iluminar de verde este viernes, 25 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico y para destacar su contribución al fortalecimiento de la salud de la población.

"El compromiso y la vocación de servicio de todos los compañeros farmacéuticos con la salud de la población" ha sido puesto en valor al respecto por el presidente del Consejo General de Colegios Oficial de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, quien ha tenido un reconocimiento "especial" para "aquellos que dan un paso al frente en los momentos más difíciles".

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Así, ha recordado "la gran labor que están realizando los farmacéuticos en Ceuta, atendiendo las necesidades de los ceutíes y de los colectivos vulnerables, y la labor que han desempeñado durante los incendios forestales que han asolado España este verano". "Los farmacéuticos están dando muestras cada día, con su trabajo, que son ejemplares y un recurso sanitario imprescindible para responder de la mejor forma ante las emergencias", ha señalado.

Por ello, se les va a rendir homenaje en la jornada conmemorativa, cuyo lema escogido por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP, por sus siglas en inglés) es 'Fortaleciendo la salud con el farmacéutico' y sirve para destacar a los profesionales de los ámbitos hospitalario, comunitario, de Atención Primaria, de salud pública, de distribución, de docencia e investigación, de industria, de análisis clínicos, de dermofarmacia, de ortopedia, de acústica y de alimentación.

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Precisamente en relación con el Día Mundial, el CGCOF ha presentado el libro 'El Valor de la Farmacia. Una perspectiva social y sanitaria', obra en la que han participado más de 60 expertos, como exministros de Sanidad, consejeros de Estado y de Sanidad, y representantes de instituciones sanitarias y de organizaciones de pacientes.

En cuanto a las localizaciones que se van a iluminar, ha expuesto que, entre ellas, se hallan el Congreso de los Diputados, el Senado y la fuente de Neptuno, en Madrid. Además, el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca; los ayuntamientos de Zamora, Palencia, Segovia, Badajoz, Málaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Santander (Cantabria), Albacete y Tarragona; la Cúpula del Milenio de Valladolid; los Cuatro Postes en Ávila; el Palacio de la Audiencia de Soria; las diputaciones de León, Castellón, Almería, Córdoba, Jaén y Ourense; el edificio Moneo de Murcia; el Gran Teatro de Huelva; el edificio de la Comarca de la Hoya de Huesca, y las murallas Reales de Ceuta.

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ACTOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL TERRITORIO

Además, la semana de celebración ha sido aprovechada por los colegios provinciales de farmacéuticos para organizar charlas y jornadas de puertas abiertas, como la de Jaén, pensada para que los pacientes expresaran qué representa para ellos el farmacéutico. En Brihuega (Guadalajara) se ha celebrado un evento para tratar asuntos como la Inteligencia Artificial (IA) y la farmacia, y la transformación de la Dermofarmacia; mientras que en Torre Pacheco (Murcia), se han realizado mediciones de glucosa, presión arterial, densitometría, retorno venoso, medida de la tensión ocular y análisis capilar con dermoanalizador en una carpa de salud.

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Por su parte, en Granada se ha contado también por una carpa de salud para ofrecer información, realizar distintas actividades y acompañar a las asociaciones de pacientes, mientras que en las farmacias navarras se han realizado mediciones de la tensión arterial y control de peso. Junto a ello, en Badajoz se han llevado a cabo charlas dirigida a personas mayores sobre ortopedia, y en Ávila se ha ahondado en el uso seguro de medicamentos, el cuidado de la piel, la nutrición, los complementos alimenticios y el control del agua de consumo público.

Otros actos se han celebrado en Tenerife, con protagonismo para el 'chat' de IA del Colegio Oficial de Farmacéuticos y un futuro simulacro de preparación y respuesta ante riesgo volcánico en Guía de Isora; en Valencia, con el foco en el liderazgo, la capacidad de adaptación y la necesidad de cuidar también el bienestar de quienes trabajan cada día al servicio de la salud; y en Madrid, con la presentación de una nueva herramienta de comunicación profesional.

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Por último, en León se ha convocado el 'Concurso de Dibujo COFLEÓN', en Huelva se ha celebrado una reunión en la Delegado Territorial de Salud, en Huesca se ha acudido a las Cortes de Aragón, en Castellón se ha homenajeado a las farmacias por el papel que jugaron durante los incendios sufridos en la Serra de Espadá, en Álava se reconocerá a las farmacias centenarias y en Pontevedra se presentará la nueva imagen del Colegio Oficial de Farmacéuticos.