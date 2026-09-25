China acusa a Filipinas de "provocar" con un envío de suministros a un arrecife disputado

Guardar

Pekín, 25 sep (EFE).- La Guardia Costera de China acusó este viernes a Filipinas de enviar un buque de reabastecimiento al arrecife Second Thomas, en el mar de China Meridional, pese a las advertencias de Pekín, en un nuevo episodio de tensión entre ambos países en aguas disputadas.

El portavoz de la Guardia Costera china Jiang Lue declaró que Manila "violó sus compromisos" al enviar el jueves una embarcación para abastecer al buque filipino Sierra Madre, encallado desde 1999 en el arrecife, conocido por China como Ren'ai y por Filipinas como Ayungin.

PUBLICIDAD

Jiang aseguró que las unidades chinas adoptaron "de acuerdo con la ley" medidas como seguimiento sobre el terreno y advertencias por radio contra el buque filipino.

El portavoz acusó además a Manila de llevar a cabo "actos provocadores" durante un día festivo en China y de promover lo que Pekín considera una campaña de propaganda en torno al incidente.

Según Jiang, la actuación filipina "dañó la paz y la estabilidad regionales".

La Guardia Costera china advirtió a Filipinas de que debe "detener inmediatamente" sus provocaciones y afirmó que continuará desarrollando operaciones de "protección de derechos y aplicación de la ley" en las islas Spratly y sus aguas próximas, incluido Second Thomas.

PUBLICIDAD

Manila mantiene en el Sierra Madre una pequeña guarnición para reclamar el control del arrecife, uno de los principales focos de fricción entre ambos países junto a Scarborough y Sabina.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE