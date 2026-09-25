Ceballos (Betis): "Pellegrini tiene mucha similitud con Ancelotti"

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Sevilla, 25 sep (EFE).- El centrocampista del Betis Dani Ceballos ha manifestado que el técnico de su equipo, el chileno Manuel Pellegrini, "tiene mucha similitud" con el italiano Carlo Ancelotti, bajo cuyas órdenes estuvo en el Real Madrid y hoy está al frente de Brasil.

Ceballos ha señalado en los medios del club sevillano que ambos entrenadores son de la misma escuela: "de tener un trato ejemplar con el jugador, lo conoce bien, le deja desenvolverse dentro del terreno de juego siempre desde un orden y bueno, pues la experiencia, los números, es el entrenador con más victorias del Betis, con más partidos en la historia del club, que ha entrenado a los mejores jugadores del mundo, a los mejores clubes y eso lo define".

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"Sobre todo me ha llamado la atención las ganas con las que vive el fútbol", subrayó Ceballos, quien ha ido entrando paulatinamente en los esquemas del chileno "minimizando riesgos jugando en cada partido precisamente 30, 30 y 15 minutos y a partir de ahora también en un partido amistoso (ante el Ceuta) que servirá para coger ritmo" y "volver al 100%: entre todos estamos haciendo un esfuerzo muy bueno para recuperar mi mejor versión lo antes posible", ha dicho.

Ceballos ha señalado que su regreso al Betis de Sevilla, nueve años después de abandonarlo rumbo al Real Madrid, le ha llegado en "el momento más feliz" de su vida en lo personal y lo profesional y que ahora le "toca demostrarlo en el campo".

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A sus treinta años, ha reflexionado sobre los pormenores de su llegada como agente libre, sobre sus expectativas y sobre su estado de forma, y ha considerado que "la época futbolística donde el jugador rinde más es de los 29 a los 33 porque es cuando el jugador está mucho más hecho, con más experiencia" y, en su caso, es lo que está viviendo en el día a día.

"Es verdad que los últimos meses me está costando más por esa inactividad que he tenido por no hacer pretemporada, pero estoy bien, con un estado emocional creo que también muy bueno y esto hace que rinda en el campo. Ahora tenemos unas semanas por delante para ponernos en forma y a partir de ahí dar mi 100% en el campo", indicó el medio de Utrera (Sevilla) tras un "verano atípico" en el que ha sido padre y tras el que ha vuelto al club de su vida, que "ha dado pasos agigantados, compite de tú a tú con cualquier equipo y unas ambiciones increíbles".

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En el terreno futbolístico, destacó que el técnico bético, el chileno

Villarreal, Getafe y Deportivo han sido las pruebas de Ceballos en su regreso, en el que reconoció que "cuando entras desde el banquillo cuesta mucho más porque te tienes que adaptar al ritmo de partido", pero "poco a poco" se va sintiendo mejor y con la certeza de que el parón le va a hacer "coger la forma que no tenía antes" para "una temporada bonita, ilusionante para todos".

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"El comienzo ha sido espectacular, estoy seguro que iremos bien durante toda la temporada, esto es una carrera de fondo, no gana el que llega primero, sino el que mantiene esa línea constantemente y bueno, tenemos que ir partido a partido, tenemos que jugar a los grandes rivales siempre con respeto, pero de tú a tú, porque creo que tenemos un equipo muy bueno y una plantilla para hacer grandes cosas este año", comentó. EFE