Bruselas expedienta a todos los países de la UE salvo Italia por no aplicar las nuevas reglas sobre hidrógeno

06/08/2026 H2 renovable ECONOMIA MITECO

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La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de expedientes sancionadores contra España y al resto de países de la Unión Europea, con la única excepción de Italia, por no haber trasladado plenamente a sus legislaciones nacionales las nuevas reglas sobre el mercado del hidrógeno y los gases descarbonizados dentro del plazo, que venció el pasado 5 de agosto.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, Italia es hasta la fecha el único Estado miembro que ha comunicado la incorporación completa de la directiva, mientras que el resto dispone ahora de dos meses para terminar de adaptar sus normas nacionales y notificar a Bruselas las medidas adoptadas.

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La legislación, aprobada en 2024, actualiza las reglas que rigen el mercado europeo del gas natural y establece un marco específico para las infraestructuras de hidrógeno, con el objetivo de facilitar la entrada de gases renovables y bajos en carbono en el sistema energético europeo.

Bruselas ha remitido así cartas de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.

Este requerimiento constituye el primer paso formal del procedimiento de infracción y concede a los 26 gobiernos un plazo de dos meses para responder a la Comisión, completar la incorporación de las disposiciones pendientes y comunicar que han cumplido con sus obligaciones.

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Si las respuestas no satisfacen a los servicios comunitarios, Bruselas podrá avanzar a la siguiente fase mediante el envío de un dictamen motivado, que abre un nuevo plazo de diálogo antes de decidir si lleva finalmente los incumplimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).