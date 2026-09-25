Bruselas descarta por ahora problemas de suministro de gas pese al menor nivel de las reservas

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La Comisión Europea y los Estados miembro han confirmado que el suministro de gas de la Unión Europea se mantiene "estable" de cara al próximo invierno pese a que las reservas se encuentran por debajo de los niveles habituales para esta época del año, al tiempo que han asegurado que los hogares y servicios esenciales están protegidos ante posibles problemas graves de abastecimiento.

"Pese a que los niveles de almacenamiento son inferiores a los registrados históricamente, la Comisión y los países de la UE han confirmado de nuevo que el suministro de gas de la Unión Europea sigue siendo estable", ha señalado el Ejecutivo comunitario, que ha avanzado que continuará vigilando "muy de cerca" la situación junto a los Estados miembro y los representantes del sector.

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Esta evaluación se ha producido durante la última sesión del Grupo de Coordinación del Gas, que reúne bajo la dirección de Bruselas a las autoridades nacionales y a distintos actores del mercado para analizar la situación del suministro y preparar la respuesta europea ante posibles dificultades.

El encuentro ha servido para hacer balance de las reservas y del mercado antes de la llegada del invierno, un periodo en el que aumenta el consumo para calefacción y, por tanto, la capacidad de los países para disponer de suficiente combustible cobra especial importancia.

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Durante la reunión, la red europea de operadores de los gasoductos (ENTSOG) ha presentado sus primeras conclusiones sobre las condiciones con las que la UE afrontará los próximos meses, que formarán parte de un informe sobre la preparación para el invierno previsto para el próximo 8 de octubre, cuando Bruselas volverá a reunir al grupo junto a representantes del sector.

En este sentido, el grupo ha confirmado que, cuando se cumplen las condiciones previstas en la legislación europea, el abastecimiento está garantizado para los consumidores considerados protegidos, especialmente los hogares y determinados servicios esenciales.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha dejado abierta la posibilidad de estudiar otras medidas si la situación energética empeora y llega a plantearse un problema para el abastecimiento.

"Si detectamos un problema de seguridad de suministro, por supuesto estamos dispuestos a considerar medidas adicionales, pero no voy a especular más al respecto. El Grupo de Coordinación del Gas confirmó ayer que el suministro de gas sigue siendo estable en la Unión Europea por el momento", ha señalado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen.

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Además, ha indicado que los ministros de Energía de la UE abordarán la situación la próxima semana junto al comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, aunque ha evitado anticipar las posibles decisiones y ha señalado que los elevados precios energéticos y las fórmulas para hacerles frente estarán entre las principales cuestiones de la discusión.