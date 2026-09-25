Banco Mundial aprueba programa de 800 millones de dólares para infraestructura en Ecuador

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Quito, 24 sep (EFE).- El Banco Mundial aprobó un programa de financiación de 800 millones de dólares para proyectos de infraestructuras de gobiernos locales y entidades públicas de Ecuador que se ejecutará en tres fases durante diez años, según informó este jueves la entidad.

El programa estará a cargo del Bando de Desarrollo de Ecuador (BDE) y buscará mejorar la conectividad, el acceso a la emergía, la infraestructura urbana y la vivienda. Según el Banco Mundial, se espera que beneficie a más de tres millones de personas y movilice hasta 750 millones de dólares de capital privado para infraestructura.

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La primera fase contará con 200 millones de dólares del programa y otros 50 millones de cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

En esta etapa se financiarán inversiones en energía, transporte, movilidad sostenible, desarrollo urbano, gestión del riesgo de desastres y vivienda asequible.

También se apoyará la preparación de proyectos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del BDE y de los gobiernos locales.

El gerente general del BDE, Carlos Rivera, afirmó que la financiación permitirá ampliar el apoyo a municipios, prefecturas y empresas públicas para mejorar servicios y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

Por su parte, el director de División del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Ariel Yépez, señaló que el programa busca cerrar brechas de infraestructuras y generar empleo. EFE