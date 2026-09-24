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Décimo aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer

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Madrid, 24 sep (EFE).- El Día Mundial de la Investigación en Cáncer es un movimiento internacional que fue promovido en 2016 por diez entidades, entre las que se encuentra la Asociación Española Contra el Cáncer. Como asegura la página web oficial del movimiento, su objetivo es "concienciar sobre el papel fundamental que desempeña la investigación para mejorar y salvar vidas". Bajo el lema "Avanzando juntos en la investigación en cáncer", la edición de 2026 destaca que "el cáncer es un desafío global que requiere acción colectiva y colaboración".

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